Tendances de l’assurance maladie en 2021 : Augmentation de la somme assurée pour se concentrer sur les prestations – 5 façons dont la pandémie de Covid-19 a changé les tendances

Par Srinath Mukherji

Le déclenchement de la pandémie de Covid-19 a eu un impact profond sur le secteur indien de l’assurance maladie. Les assureurs, ainsi que les particuliers et les entreprises recherchant une assurance maladie, ont dû s’adapter à la nouvelle norme d’interactions limitées en face à face de manière innovante. De plus, les gens ont réalisé l’importance d’avoir une sauvegarde financière adéquate pour les urgences médicales et sont devenus désireux d’être suffisamment assurés pour leur santé et leur sécurité et celles de leurs proches.

Voici les 5 façons dont la pandémie a changé les tendances de l’assurance maladie en 2021 :

Sensibilisation accrue à l’assurance maladie

La pandémie a obligé les gens à faire le point sur leur santé ainsi que sur leur préparation financière pour lutter contre les exigences médicales imprévues. La crainte d’une ponction financière intense due à l’hospitalisation pour traitement Covid-19 a renforcé la nécessité d’avoir une assurance maladie appropriée. Les gens se sont rendu compte que les méthodes traditionnelles de paiement des frais d’hospitalisation – épargne familiale ou emprunts – ne peuvent pas être utilisées pour payer des dépenses d’hospitalisation importantes.

Nous avons vu cette augmentation de la sensibilisation à la fois parmi les individus et les familles pour l’assurance-maladie de détail et parmi les employés et les employeurs pour l’assurance-maladie de groupe. Les niveaux de demandes de renseignements et les ventes d’assurance maladie ont considérablement augmenté après le début de COVID-19. L’année dernière, il y a eu un intérêt accru pour les politiques spécifiques au COVID-19, mais cela s’est atténué une fois qu’il est devenu clair que les politiques régulières couvriraient également les hospitalisations liées au COVID-19.

Augmentation du capital assuré

Les assurés existants et potentiels d’assurance maladie ont pris conscience de l’augmentation des dépenses d’hospitalisation, en particulier pour les soins intensifs, etc., qui étaient nécessaires pour les patients COVID-19 sévères. Partant d’un état d’esprit selon lequel l’hospitalisation coûte généralement des dizaines de milliers de roupies, les gens ont pris conscience que cela pouvait coûter des centaines de milliers de roupies, voire plus.

Les assurés existants ont recherché une augmentation du Capital assuré en achetant des Top-Ups et Super Top-Ups, qui sont devenus très populaires en raison de leur tarification attractive. Les acheteurs potentiels de polices recherchent une somme assurée plus élevée par rapport aux jours pré-COVID, avec une police de base raisonnable combinée à une recharge ou une super recharge.

Nous observons la même tendance au sein de l’Assurance Maladie collective des salariés. Les employeurs recherchent une somme assurée plus élevée pour leurs employés et personnes à charge, en reconnaissance des montants plus élevés des frais d’hospitalisation.

Accent mis sur les avantages et les exclusions

Avant COVID-19, les individus et les familles achetaient une assurance maladie sans évaluer pleinement les besoins et les attentes à long terme. Après COVID-19, l’achat d’une assurance maladie se fait avec une attention particulière. Les clients recherchent de manière proactive des informations sur les caractéristiques du régime et les avantages à vie afin de s’assurer qu’ils choisissent un régime d’assurance-maladie qui les sert de manière adéquate tout au long de leur vie.

Les acheteurs de polices se renseignent désormais sur les caractéristiques spécifiques, en particulier liées aux frais d’hospitalisation tels que le loyer de la chambre et autres dépenses accessoires, car ces dépenses ont tendance à dépasser les limites autorisées lors d’une situation d’hospitalisation d’urgence. Ils savent que les réclamations médicales pourraient être rejetées en conséquence et que les membres assurés devraient payer le montant différentiel de leur poche, ce qui peut créer une énorme brèche dans les économies personnelles.

Hausse de l’adoption numérique

Les directives de distanciation sociale et le verrouillage ont restreint physiquement toutes les interactions personnelles et professionnelles. Ceux qui recherchent une assurance maladie ont commencé à explorer l’achat en ligne au lieu de s’appuyer sur des agents. La pandémie a provoqué un éloignement considérable des canaux traditionnels. Désormais, les assureurs et les principaux intermédiaires ont adopté une technologie intelligente et des processus rationalisés pour un achat et un renouvellement électroniques confortables de régimes d’assurance maladie.

Sur les plateformes numériques, les consommateurs peuvent désormais comparer des centaines de forfaits en ligne facilement disponibles pour sélectionner celui qui correspond le mieux à leurs besoins personnels. Les méthodes de paiement électronique telles que les portefeuilles électroniques, les services bancaires nets et les cartes de crédit ainsi que les options EMI ont rendu les transactions numériques pratiques et accessibles.

Même pour la notification et le règlement des sinistres, les clients sont devenus beaucoup plus familiers avec les règlements sans numéraire, qui sont effectués par des moyens électroniques. Pendant le pic de COVID-19, les assureurs et les TPA réglaient même les demandes de remboursement sur la base de numérisations de documents de réclamation.

Régimes d’assurance maladie innovants

Outre le lancement de polices spécifiques au Covid-19, les assureurs ont pris conscience de la pertinence d’élargir leur portefeuille en introduisant des plans d’assurance maladie qui prennent en compte les différentes exigences médicales des membres assurés. Des avantages tels que la couverture OPD, par exemple, ont été étendus sous la forme d’une couverture complémentaire par certaines compagnies d’assurance, tandis que d’autres ont inclus cette fonctionnalité dans le cadre de leurs plans d’assurance maladie de base. Certains assureurs ont lancé des produits OPD destinés aux consultations en ligne.

(L’auteur est co-fondateur, SANA Insurance Brokers Pvt. Ltd.)

