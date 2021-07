Tendances de l’hébergement Web : migration des services vers le cloud

in

Le cloud computing n’est en aucun cas une nouvelle technologie. La disponibilité à la demande des ressources informatiques a gagné en popularité depuis le milieu des années 2000, l’idée remontant au début des années 90. L’hébergement Web est l’une des industries où le cloud computing a fait une révolution, changeant tout le paysage de l’industrie.

Mais le client moyen comprend-il le cloud ? Peuvent-ils le faire fonctionner à leur avantage ?

Nous passerons en revue les principales caractéristiques de l’hébergement cloud et comment nous pouvons facilement faire le changement.

Qu’est-ce que l’hébergement cloud ?

Dans le type d’hébergement traditionnel, vous avez un ou plusieurs clients utilisant les ressources d’un seul serveur pour alimenter leurs projets en ligne. Voici la grande différence entre les services partagés et cloud.

Héberger votre site Web sur le cloud signifie que vous avez accès aux ressources d’un réseau mondial de serveurs interconnectés. Cela inclut tout, de l’espace disque et de la bande passante au processeur et à la RAM. Les ressources sont disponibles à la demande, vous permettant de surmonter les pics de trafic soudains et d’autres choses qui provoquent normalement des interruptions de service.

Il est important de comprendre que les services cloud ne sont pas un type d’hébergement distinct, mais plutôt un environnement que tout fournisseur et client peut utiliser. Serveurs partagés, solutions VPS, plateformes dédiées – ils peuvent tous être connectés et fonctionner sur le cloud.

Avantages des services d’hébergement cloud

Le mode de fonctionnement du cloud computing ouvre un océan d’opportunités pour les propriétaires de sites Web. Voici quelques-uns:

Ressources évolutives – l’un des grands avantages du cloud est de disposer à tout moment de toutes les ressources serveur nécessaires. Comme vous n’êtes pas hébergé sur une seule machine, vous n’avez pratiquement aucune limite quant à la puissance du processeur ou à la mémoire d’exploitation que vous consommez à un moment donné. Il en va de même lorsque votre trafic diminue – les ressources sont rapidement ajustées à la baisse de la consommation.

Disponibilité ultime – les temps d’arrêt de service sont pratiquement une chose du passé avec l’hébergement cloud. L’utilisation d’un vaste réseau d’ordinateurs signifie que même si votre serveur tombe en panne, il y en aura toujours un autre pour prendre la charge. Les utilisateurs d’hébergement traditionnels devraient ajouter une solution CDN pour obtenir de tels chiffres de disponibilité.

Tarification flexible – l’utilisation d’autant de ressources dont vous avez besoin à un moment donné vous aide également à suivre facilement vos coûts d’hébergement. Les services cloud sont payés à l’utilisation, votre facture mensuelle dépendra donc fortement de votre consommation mensuelle. Fini le temps où vous deviez payer pour un compte entier même si vous en utilisiez rarement plus de 10 %.

Vitesses de chargement accrues – tout comme pour la disponibilité de votre service, vos vitesses de chargement peuvent également être positivement affectées par le passage au cloud. C’est un principe simple, vraiment – lorsqu’un visiteur essaie d’ouvrir l’une de vos pages Web, il obtient le contenu du serveur le plus proche possible. Et en résidant sur le cloud, cela signifie que vous couvrez des centaines de sites dans le monde entier, en obtenant toujours les meilleurs temps de réponse possibles.

Sauvegarde et reprise après sinistre – les serveurs cloud sont également une excellente option pour les sauvegardes et la reprise après sinistre. Garder tous vos fichiers correctement sécurisés sur un emplacement hors site est un must pour tout webmaster, mais avec l’aide du cloud, vous pouvez garantir qu’aucune violation ne peut vous faire perdre vos données. La restauration d’une sauvegarde ne prend que quelques clics de souris, mais peut vous faire économiser des mois de travail pénible.

Types de services cloud

Le moyen le plus simple de classer les solutions cloud est par leur méthode de déploiement. D’autres types de cloud apparaissent chaque année, mais nous pouvons décrire les principales catégories suivantes :

Nuage public – dans ce type de configuration, vous utilisez des ressources partagées de l’Internet public. Les fournisseurs tiers prêtent ces ressources, soit gratuitement, soit moyennant des frais supplémentaires. Cela vous permet de tirer parti du processeur, de la RAM, de la bande passante ou de l’espace disque à la demande. Les services de cloud public sont partagés entre plusieurs utilisateurs, ce qui soulève des problèmes de sécurité. Google Cloud et AWS sont parmi les fournisseurs de cloud public les plus populaires.

Nuage privé – à l’opposé des solutions publiques, l’hébergement cloud privé offre le pool de ressources pour les besoins d’une seule entreprise. Les entreprises peuvent choisir de conserver leur configuration sur site ou dans des centres de données tiers. L’environnement est hautement sécurisé et bien adapté à une utilisation commerciale et même gouvernementale. Les logiciels VMWare, Citrix Cloud et BMC sont des fournisseurs réputés de services de cloud privé.

Cloud hybride – en tirant le meilleur des deux mondes, une configuration cloud hybride permet aux webmasters d’utiliser à la fois des serveurs cloud publics et privés pour les besoins de leurs projets. Rackspace et Microsoft Azure sont deux des meilleurs endroits où aller si vous recherchez une telle configuration.

Les autres – cette catégorie contient toutes les autres combinaisons et nouvelles technologies cloud qui ont fait leur apparition ces dernières années. Ici, nous pouvons inclure Community Cloud, Distributed Cloud, Multi-Cloud et autres.

Comment passer de l’hébergement sur site à l’hébergement cloud ?

Disons que vous avez décidé qu’une solution d’hébergement cloud serait la meilleure option pour votre site Web. Si votre fournisseur actuel propose de tels services, le processus serait aussi simple que de demander à votre équipe d’assistance de vous mettre à niveau vers le serveur cloud choisi.

Mais que se passe-t-il s’ils ne soutiennent pas de tels plans ?

Ne vous inquiétez pas, car vous pouvez migrer vous-même vers le cloud. Cela ne prend que quelques étapes simples:

Trouver un nouvel hébergeur cloud

Commencez par déterminer le type de plan d’hébergement dont vous avez besoin avant de rechercher le fournisseur qui peut lier votre plan au cloud. Par exemple, des fournisseurs comme ScalaHosting se spécialisent dans les services VPS cloud premium, tandis que d’autres, comme LiquidWeb, peuvent vous proposer des solutions cloud dédiées si nécessaire.

Sauvegardez vos données

Assurez-vous de créer une archive de tous vos fichiers et bases de données associées. Dans le cas d’une transition cPanel vers cPanel, le processus est aussi simple que de télécharger les fichiers d’archive sur votre ordinateur et de les télécharger dans le panneau de configuration du nouvel hôte.

Recréez vos comptes de messagerie

Si vous souhaitez également déplacer votre correspondance par e-mail, vous devez d’abord accéder à votre nouveau compte d’hébergement cloud et créer les boîtes aux lettres que vous possédez déjà. Vous pouvez également enregistrer toutes les données de messagerie précédentes et les déplacer vers le nouveau serveur pour que tout reste intact.

Testez comme un fou

Avant de passer à votre site en ligne, vous devez d’abord vous assurer que votre migration s’est déroulée avec succès. Vous pouvez vérifier vos pages via l’adresse IP, analyser vos images et tester votre interconnexion pour éviter tout problème d’hébergement.

Changer le DNS de votre domaine

Si tout semble fonctionner correctement, il est temps de faire pointer votre nom de domaine vers votre nouvelle solution cloud. Connectez-vous avec votre registraire de domaine et recherchez les serveurs de noms qui lui sont affectés. Remplacez le DNS par celui que votre nouveau fournisseur vous a fourni lors de votre inscription. Il y aura une propagation allant jusqu’à 24 à 48 heures pour que les changements se produisent à l’échelle mondiale.

Vous voyez, migrer vos services vers le cloud est bien moins compliqué qu’on ne le pense. Sans oublier que votre hébergeur peut faciliter encore plus la procédure en vous proposant de prendre en charge la migration gratuitement. Une discussion avec l’équipe d’assistance peut vous donner une bonne idée de l’étendue de leurs services cloud et de la manière dont ils peuvent vous aider lors du transfert.