Tendances de performance des données d’Instagram Stories, basées sur une analyse de 962 402 histoires [Infographic]

Utilisez-vous les Stories Instagram dans votre processus marketing ?

Alors que TikTok et la vidéo abrégée sont devenus l’option d’engagement tendance de choix pour beaucoup, les histoires offrent toujours une grande portée et un potentiel de marque, et lorsqu’elles sont utilisées de la bonne manière, elles peuvent également améliorer la communauté et l’engagement autour de vos produits. .

Mais quelle est la «bonne» façon d’utiliser le format Stories ?

Pour mieux comprendre cela, l’équipe de Socialinsider a récemment mené une analyse de plus de 962 000 histoires de marque pour voir ce qui fonctionne, ce qui favorise une meilleure réponse et comment vous pouvez tirer le meilleur parti de l’option dans votre processus.

La recherche révèle des informations intéressantes, notamment :

Les marques avec un grand nombre d’abonnés ont doublé leur utilisation d’histoires en 2021 Les histoires d’images ont un taux de progression de 0,80% supérieur à celui des histoires vidéo Les histoires d’Instagram n’atteignent que la moitié des personnes dans les publications.

Vous pouvez consulter le rapport complet de Socialinsider ici, ou consulter le résumé infographique ci-dessous.