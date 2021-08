Après deux décennies de guerre, l’occupation américaine de l’Afghanistan a finalement pris fin.

“Dimanche après-midi, le président afghan Ashraf Ghani avait fui son pays”, a rapporté NPR, “les talibans étaient sur le point de diriger à nouveau le pays, et le président Biden a autorisé l’envoi de milliers de soldats supplémentaires pour essayer d’extraire en toute sécurité les diplomates américains personnel et autres hors de Kaboul.

Le choc n’était pas que les États-Unis aient finalement quitté l’Afghanistan. C’est la rapidité avec laquelle l’armée afghane s’est effondrée – et à quel point l’administration Biden et les hauts gradés de l’armée semblaient être mal préparés – qui a laissé le monde abasourdi.

“La chute du gouvernement afghan soutenu par les États-Unis aux mains des talibans s’est produite plus rapidement que presque tout le monde à Washington – ou à Kaboul – n’aurait pu l’imaginer”, a rapporté NPR, notant que beaucoup comparaient la chute de Kaboul à Saigon à la fin du Vietnam. Guerre.

L’effondrement rapide du régime soutenu par les États-Unis immédiatement après le retrait de ses accessoires militaires américains montre à quel point peu a été accompli malgré tout le sang et les trésors américains dépensés pour le projet de « construction de la nation » de deux décennies en Afghanistan.

Le développement choquant a incité les commentaires vieux de dix ans de Ron Paul à refaire surface. L’ancien membre du Congrès du Texas a voté à contrecœur pour le recours initial à la force en Afghanistan en 2001, mais est peut-être devenu le critique le plus virulent de la guerre lors de ses élections présidentielles.

Beaucoup n’ont pas oublié.

“‘Ron Paul’ est devenu un sujet tendance sur Twitter lundi, avec beaucoup d’entre eux écrivant ‘Ron Paul avait raison'”, rapporte Newsweek. « Certains ont partagé un discours que Paul, qui s’est présenté à trois reprises pour être candidat républicain à la présidentielle, a prononcé sur l’Afghanistan en 2011 et dans son discours d’adieu de 2012. »

Paul avait-il vraiment raison ? Jetons un coup d’œil à l’un de ses discours, prononcé le 17 mars 2011.

Après 10 longues années, 336 milliards de dollars dépensés, 1 500 vies américaines perdues et des milliers de mutilés, il est temps de ramener nos troupes à la maison. Nos militaires et nos femmes et leurs alliés de la coalition se sont comportés vaillamment. Les États-Unis ont fait tout leur possible pour offrir une opportunité au peuple afghan et la chance à un gouvernement démocratique de mûrir et de s’implanter. L’Afghanistan doit désormais assumer la responsabilité de son propre destin.

Le fait est le suivant : si ce n’est pas le moment de partir, alors quand ? L’Afghanistan est devenu la plus longue guerre de l’histoire des États-Unis, avec un prix de 100 milliards de dollars par an. À un moment où nous envisageons de réduire les services pour les personnes âgées, les programmes éducatifs pour les enfants et l’aide aux frais de scolarité pour les étudiants collégiaux qui travaillent, cet argent pourrait être dépensé plus judicieusement ailleurs.

Monsieur le Président, une trop grande partie du trésor de notre pays a été consacrée à cette guerre. Mais plus important encore, le coût en vies humaines, américaines et afghanes, a été énorme. En tant que plus grande démocratie du monde, quel genre de message cette guerre envoie-t-elle aux autres nations ? Faire ce qu’on dit, pas comme on fait ?

Il est temps que nos actions reflètent nos paroles. Sortez d’Afghanistan maintenant. La question à laquelle nous sommes confrontés aujourd’hui est : devons-nous quitter l’Afghanistan ? Je pense que la réponse est très claire, et ce n’est pas compliqué. Bien sûr que nous devrions, dès que nous le pouvons. Cela suggère que nous pouvons partir d’ici la fin de l’année. Si nous ne le faisons pas, nous serons là pour une autre décennie, serait ma prédiction.

Le peuple américain est maintenant avec nous. Un groupe d’entre nous ici au Congrès, un groupe bipartite, en parlons depuis près d’une décennie, arguant de ne pas étendre la guerre, de ne pas être là-bas, de ne pas participer à la construction d’une nation. Et le peuple américain n’y a pas prêté beaucoup d’attention. Maintenant, ils le sont. La grande majorité du peuple américain dit maintenant qu’il est temps de quitter l’Afghanistan. C’est une entreprise infructueuse. Trop de choses ont été perdues. La chance de gagner, puisqu’on ne sait même pas ce qu’on va gagner, n’existe pas. Alors ils en ont marre.

Financièrement, il y a aussi une bonne raison de rentrer à la maison.

Certains prétendent que nous devons être là parce que si nous partons dans ces circonstances, nous perdrons la face ; il aura l’air gênant de partir. Alors, combien d’hommes et de femmes doivent encore mourir, combien de dollars de plus doivent être dépensés pour sauver la face ? C’est l’un des pires arguments possibles.