Tendances de style de vie en évolution : une aubaine pour la croissance de l’immobilier dans les villes de niveau 2 et 3

La pandémie a propulsé des changements drastiques dans les décisions de mode de vie des acheteurs, qui ont entraîné une forte croissance de l’immobilier.

Le début de la pandémie a considérablement affecté le secteur immobilier. Enregistrant une immense résilience et s’adaptant rapidement à la «nouvelle normalité», le secteur immobilier non seulement rebondit rapidement, mais récolte continuellement le maximum d’avantages des comportements de consommation modifiés, des tendances émergentes et des modes de vie évolués pour une croissance soutenue.

En raison des dernières tendances, notamment la demande de maisons spacieuses, une meilleure qualité de vie, des modèles de travail flexible et autres, le marché immobilier résidentiel dans les villes de niveau 2, 3 est en constante augmentation. La pandémie a inauguré des changements économiques et comportementaux majeurs chez les consommateurs et ils jouent désormais un rôle majeur dans la croissance de l’immobilier dans les régions émergentes.

De nombreuses améliorations de l’infrastructure, notamment la connectivité du dernier kilomètre, le développement de corridors économiques et la construction d’infrastructures sociales, ont eu un effet multiplicateur sur la valeur immobilière des villes de niveau 2. En outre, la traction accrue de plusieurs IT & ITES, BFES, BPO, détaillants, etc. a encore renforcé l’infrastructure numérique, conduisant à la création de plus d’opportunités d’emploi. Les tendances positives et l’augmentation de la demande d’espaces résidentiels dans ces zones se reflètent également dans une enquête de NoBroker.com intitulée « India Real Estate Report 2020 », qui montre que 82% des personnes interrogées prévoient d’acheter une propriété en 2021.

De même, une enquête ANAROCK a également confirmé une augmentation de la demande de propriétés résidentielles dans les villes de niveau 2 et 3. Ces indicateurs positifs indiquent clairement que des régions comme Chandigarh-Tricity, Lucknow, Indore, Kochi, Coimbatore, Jaipur et Ahmedabad sont en passe de devenir la prochaine destination de l’immobilier. En outre, cela a créé une opportunité pour les promoteurs immobiliers de profiter de la demande inexploitée des consommateurs.

Les changements macro-économiques pendant la pandémie ont converti les gardiens de clôture en acheteurs actifs. Une majorité de la main-d’œuvre travaille actuellement à domicile (principalement dans les villes de niveau 2) et comme les propriétés ici sont abordables, les acheteurs investissent désormais activement. Le souhait d’une vie de qualité loin des villes surpeuplées animées a également catapulté la valeur des nouveaux emplacements. L’attention du gouvernement envers le secteur avec des programmes tels que les projets AMRUT et Smart City a également soutenu le développement de projets de référence ici. Le gouvernement a également mis en place un fonds de stress de 25 000 crores de roupies pour les projets bloqués. Un tel écosystème favorable, associé à des sentiments soutenus des acheteurs, ouvre de meilleures perspectives de croissance immobilière dans ces petites villes.

La pandémie a propulsé des changements drastiques dans les décisions de mode de vie des acheteurs, qui ont entraîné une forte croissance de l’immobilier. La demande de maisons spacieuses a augmenté à l’ère des régimes de distanciation physique, de travail à domicile et d’enseignement à domicile. De plus, une majorité d’entreprises comprennent désormais offrir des options de travail à distance/flexibles/hybrides à leurs effectifs. Les entreprises repensent désormais leurs modes de fonctionnement et envisagent de profiter des espaces de bureaux ici comme mesure de réduction des coûts et également pour accéder au grand vivier de talents. Cela a créé plus d’emplois, entraînant une augmentation de la demande de logements. Comme les prix de l’immobilier sont plus bas dans les villes de niveau 2, 3, les acheteurs envisagent également de déplacer leurs bases ici pour explorer la possibilité de vivre dans des espaces plus grands avec des équipements modernes et des espaces de travail dédiés. Le développement d’infrastructures de santé et d’éducation de classe mondiale agit comme un catalyseur pour faciliter leurs décisions.

Des taux d’intérêt bas, des politiques gouvernementales favorables et, surtout, la valeur d’avoir une maison pour un avenir assuré ont largement influencé les décisions de recherche de logements dans les petites villes. La Reserve Bank of India a maintenu les taux des prises en pension inchangés et des décisions telles que la réduction des droits de timbre attirent davantage d’acheteurs vers ce segment. Des développeurs de confiance et de premier plan ont déjà lancé leurs projets de référence pour répondre aux aspirations des acheteurs. Alors que la reprise économique s’accélère, le développement de l’immobilier de niveau 2, 3 villes progressera à plein régime.

(Par Mukul Bansal, directeur, Motia Group)

