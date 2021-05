Tendances de voyage: les voyages d’urgence vers les lancements de nouveaux hôtels et les vacances-cadeaux, voyager en toute sécurité est la priorité

Pour les familles, la zone de loisirs et de jeux pour la famille du complexe devrait offrir plusieurs activités sur place telles que des jeux de réalité virtuelle, des jeux interactifs et des jeux d’arcade pour assurer des activités amusantes à l’intérieur. Image: Radisson Blu Resort Dharamshala

Vous aimez voyager mais vous vous inquiétez de la sécurité en ces temps difficiles? Ne t’inquiète pas, tu n’es pas seul. Il n’y a pas beaucoup de choses dont les voyageurs peuvent être certains en raison de la propagation de la pandémie au cours des deux derniers mois. Des nouveaux lancements aux offres uniques associées à des programmes d’assainissement, l’industrie du voyage et de l’hôtellerie se réinvente pour relever les défis en temps réel qui se présentent à lui.

Les nouveaux hôtels lancés en juillet incluent le Radisson Blu Resort Dharamshala, situé au milieu des contreforts de la pittoresque chaîne himalayenne de Dhauladhar et entouré de forêts de pins. Le complexe offre un accès facile aux voyageurs de Delhi et du Pendjab, car il est bien relié à la route nationale 503 et à seulement 16 km de l’aéroport de Gaggal. Pour les familles, la zone de loisirs et de jeux pour la famille du complexe devrait offrir plusieurs activités sur place telles que des jeux de réalité virtuelle, des jeux interactifs et des jeux d’arcade pour assurer des activités amusantes à l’intérieur.

De toute évidence, la sécurité est la principale préoccupation de toutes les parties prenantes du segment des voyages et de l’hôtellerie.

Dans l’histoire d’aujourd’hui, nous parlons aux principaux intervenants de l’industrie du voyage et de l’hôtellerie pour comprendre comment ils se préparent à des mesures de sécurité améliorées.

COVID-19 Deuxième vague: les voyages d’urgence et les services de taxi témoignent d’une augmentation des réservations

Pour permettre des trajets en taxi sûrs, Savaari a déployé des services de taxi aller simple faciles à payer couvrant 15 itinéraires lakh dans le pays et leurs réservations liées aux voyages d’urgence ont connu un pic en avril 2021.

Gaurav Aggarwal, PDG et fondateur de Savaari Car Rentals, observe: «En fait, le nombre atteint 35%, réaffirmant la confiance du client dans nos services pendant les périodes de détresse. Cela indique également la confiance du client dans les précautions anti-COVID supérieures. »

Une tendance notable soulignée par le PDG de Savaari est que les habitants des villes de niveau III montrent actuellement une préférence pour les taxis interurbains pour emmener les patients COVID-19 dans les villes voisines de métro / TIer II pour de meilleurs établissements de santé. Dans ce contexte, les protocoles de sécurité ont joué un rôle central dans le choix des voyageurs pour les services de taxi à plusieurs reprises pour les déplacements interétatiques et locaux.

COVID-19 Second Wave: Lancement d’un nouvel hôtel, offres cadeaux irrésistibles parmi les tendances clés

Alors que l’industrie hôtelière est confrontée à la chaleur en termes de réservations en sourdine, plusieurs marques hôtelières bien connues du pays se préparent pour l’avenir. Bien que les initiés de l’industrie ne soient pas totalement optimistes quant à la reprise de l’industrie cette année, cela n’a pas empêché de nouveaux lancements et des offres intéressantes pour inciter les voyageurs à planifier et même à offrir des voyages à leurs proches.

Selon Vikram Lalvani, chef des revenus, des ventes et des destinations, Sterling Holiday Resorts Ltd, «Chez Sterling, nous pensons que les vacances ne sont pas seulement méritées, mais aussi offertes. Pour aider à répandre la joie d’une rupture avec les verrouillages imminents à travers le pays, Sterling a annoncé, Sterling «Spark Joy». Un produit qui ramène la tendance d’offrir des vacances et permet à quiconque de susciter la joie chez ses proches en leur offrant une carte-cadeau «Sterling Spark Joy». Grâce à un processus facile à acheter et à utiliser sur notre site Web, vous pouvez choisir n’importe quelle occasion unique pour offrir des vacances à quelqu’un. Le destinataire peut utiliser la valeur de la carte-cadeau électronique à tout moment lors de la réservation de ses vacances. “

Deuxième vague du COVID-10: la sécurité passe avant tout pour les clients de l’hôtel

Considérez comment Sterling Holiday Resorts Ltd a fait équipe avec Apollo Clinics pour garantir des protocoles de sécurité dans ses centres de villégiature à travers le pays. Le programme déploie des lignes directrices et des processus de désinfection et d’hygiène pour les clients, les employés et les fournisseurs, avec un ensemble de protocoles applicables à la fois aux clients et à l’arrière de la maison dans les services et installations de tous les Sterling Resorts.

De nouveaux ensembles de jeux et d’activités de vacances en salle ont été conçus dans les chambres d’hôtes et dans des zones désignées au sein de ses stations, se conformant ainsi aux normes de distanciation sociale, de sécurité et d’hygiène. De plus, pour les mariages et les conférences, une gamme d’options de salles spacieuses est fournie pour assurer une distance sociale entre les sessions, dans les grandes pelouses et les zones de pré-réception du complexe.

Soulignant son importance, Vikram Lalvani, chef des revenus, des ventes et des destinations, Sterling Holiday Resorts Ltd informe Financial Express Online: «Sterling CARES est un programme d’assainissement complet à 360 degrés pour assurer le plus haut niveau de sécurité et d’hygiène dans nos complexes. Apollo est le principal fournisseur de soins de santé d’Asie. Le programme est conforme aux dernières directives recommandées par le gouvernement et des institutions telles que l’OMS, l’ICMR et la FSSAI – pour garantir aux clients des vacances sûres et amusantes.

Il développe en outre les protocoles de sécurité de Sterling ‘CARES’, qui commencent dès l’arrivée du client au départ, utilisant ainsi un minimum de paperasse et une désinfection des zones à haut contact toutes les 2 heures, «La plupart des propriétés Sterling sont réparties sur acres de terrain et l’hébergement est dispersé, offrant beaucoup d’espace pour que les clients puissent profiter d’une distance sociale naturelle pendant leur séjour. Sterling a mis en place tout un ensemble de mesures de distanciation sociale avec une intervention humaine minimale dans les aliments et les boissons, y compris des expériences culinaires sans contact – avec des menus à code QR, des buffets servis par le personnel et des plats à emporter en plus des offres traditionnelles à la carte. “

Il ne fait aucun doute que les voyages à travers l’Inde ont été durement touchés lors de la deuxième vague de COVID-19, car les voyageurs se montrent plus prudents lorsqu’ils ne sortent pas de chez eux. Une fois que la situation reviendra lentement à la normale, il y aura encore une énorme courbe d’apprentissage pour l’industrie du voyage et de l’hôtellerie du pays.

Selon Nikhil Kapur, fondateur et directeur d’Atmantan Wellness, «Le secteur de l’hôtellerie mettra du temps à se relancer car les gens choisiront leurs destinations en toute conscience. Mais le secteur du bien-être est sur le point de se renouveler et on peut s’attendre à ce que l’un des plus grands changements provienne de la croissance exponentielle due aux services numériques et de la manière dont l’industrie hôtelière fait progresser cela.

Ce qui est également susceptible de stimuler à la fois l’industrie du voyage et de l’hôtellerie, c’est sa capacité à se réinventer et à prioriser les protocoles de sécurité, permettant à tous ceux qui aiment voyager de trouver le courage et la conviction de le faire sans pour autant compromettre la sécurité.

Comme tout le monde pensait que le pire était passé, la situation a radicalement changé et est devenue plus meurtrière. Alors même que le pays se prépare à combattre la deuxième vague, les mesures de sécurité de base telles que la distanciation sociale, le port de masques et la sortie uniquement pour les exigences essentielles ne sont pas suivies. Tous ces éléments ont également contribué à l’aggravation de la situation qui a émergé lors de la deuxième vague.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.