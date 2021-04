Tendances de voyage post-pandémique: Armés de certificats de vaccination, les touristes attendent pour entreprendre un voyage de vengeance

Les gens ont organisé leur voyage dès que le verrouillage a été levé.

Par Samarth Kholkar,

La pandémie a révolutionné l’industrie du voyage d’une manière que nous n’aurions jamais imaginée. Des désinfectants pour les mains à l’entrée de l’hôtel aux kits EPI en vol; des verrouillages et restrictions locaux aux applications de traçage tactile partout, les voyages sont désormais livrés avec tous les nouveaux accessoires. Les voyages, tant nationaux qu’internationaux, se sont arrêtés en raison de la fermeture des frontières et des vols annulés, l’Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies (OMT) annonçant des restrictions avec une augmentation massive du nombre de cas de COVID 19.

Les gens ont organisé leur voyage dès que le verrouillage a été levé. Certains voyageaient pour le travail tandis que d’autres prenaient des vacances après avoir été enfermés chez eux pendant près d’un an. Les agents de voyages et les hôtels ont promis une sécurité et une désinfection maximales et les vacances étaient au rendez-vous pour beaucoup. «Revenge Travel» a vu le jour, mais cette liberté a été plutôt de courte durée. Avec 2021 est venue la deuxième vague du coronavirus mortel et maintenant, à nouveau, il a été conseillé aux gens de ne pas sortir de chez eux, et encore moins de prendre des vacances.

Voyage de vengeance

Alors que le monde se bat contre la pandémie, on s’attend maintenant à un retour à la normale des voyages internationaux, mais cela pourrait prendre un an ou deux. Alors que les voyages internationaux pourraient être à l’arrêt, les destinations de vacances nationales deviendront un paradis pour de nombreux voyageurs. Avec l’intensification des efforts de vaccination à travers le monde, des progrès sont réalisés dans la certification du statut vaccinal des voyageurs. Un certificat de vaccination confirmé servira de passeport pour des vacances d’un mois dans votre destination de vacances préférée. Un mois? Oui, en réponse à la morne et longue quarantaine des coronavirus, les voyageurs du monde entier planifient maintenant des vacances plus longues, plus longues et plus luxueuses. En conséquence, le mot «voyage de vengeance» pourrait devenir populaire vers la fin de l’été 2021 et au-delà.

La rage du voyage de vengeance sera réelle une fois que la deuxième vague s’installe. Personne ne peut dire avec certitude quand cela se produira, mais les amateurs de voyages font preuve d’un optimisme prudent et planifient leur prochaine destination de voyage. Au milieu de la pandémie, nous sommes tombés sur de nombreux articles qui suggèrent les destinations de voyage idéales. Les voyageurs vengeurs attendent que les vaccins opèrent leur magie et espèrent désespérément profiter de vacances tranquilles.

Normes et attentes d’hygiène élevées

Les voyageurs post-covid-19 seront plus préoccupés et conscients des normes de santé et d’hygiène de la ville, de la région ou de la propriété dans laquelle ils se rendent. Les attentes des prestataires de services d’accueil seront beaucoup plus élevées qu’auparavant, la sécurité étant un paramètre de choix clé pour les voyages et le séjour dans l’établissement. Les contrôles thermiques, les radars infrarouges, les contrôles de santé du personnel, les garanties de sécurité et de santé seront diffusés sur les propriétés et les plates-formes pour attirer les voyageurs après le COVID. Pour assurer la sécurité des voyageurs, les certificats de vaccination peuvent être rendus obligatoires par les compagnies aériennes, les hôtels, etc. Un autre aspect pour voyager en toute sécurité au lieu de sortir pour des voyages en grands groupes, opter pour des sorties en petits groupes ou si possible, voyager en solo. Aussi, au lieu de se limiter aux activités intérieures, les voyageurs devraient s’adonner à des activités de plein air telles que des visites de plantations et des balades à vélo pour savourer la pitié des environs.

En dehors de cela, la nourriture serait une force motrice majeure, les voyageurs attendront avec impatience des endroits qui offrent un amalgame d’aliments savoureux, biologiques, hygiéniques et sains.

Voyage relationnel

Plus d’un an, des restrictions ont rendu les cœurs plus affectueux. Qu’il s’agisse de ramener l’étincelle et la chimie dans les relations existantes à la création de liens entre la famille et les amis qui quittent les frontières, en passant par la recherche de nouvelles rencontres, le tourisme post-COVID sera axé sur les relations, les conversations et l’harmonie. Préparez-vous pour ces voyages en famille et ces rassemblements communautaires qui attendent depuis longtemps en 2021.

Voyage Santé / Bien-être / Spiritualité

Grâce à la pandémie, les gens accordent plus d’attention à la santé que jamais. Qu’il s’agisse de problèmes de santé importants, de programmes de bien-être ou même de traitements de luxe, les voyageurs seront à la recherche de santé physique, mentale et spirituelle après une année de vie isolée.

Voyage durable

Après l’épiphanie de Covid-19, nous avons une seule terre et une vie courte nous oblige à agir maintenant pour nos générations à venir. Covid 19 n’était qu’une bande-annonce de la gravité de la crise environnementale dans le futur et la responsabilité de sauver la terre et l’humanité nous incombe. Les voyageurs essaient de réduire leur empreinte carbone en évitant les vols pour les courts séjours. Ils sont conscients des marques d’hôtels qu’ils choisissent. Une marque d’hôtel idéale serait celle qui suit les principes de durabilité.

Voyage écologique

Les voyages écologiques sont de plus en plus populaires et étaient une tendance à surveiller en 2020. Cependant, la pandémie perturbant tous les plans, cette tendance émergente en matière de voyages verra les voyageurs visiter des lieux naturels moins connus pour être avec la nature. En réservant des véhicules électriques, en vivant dans des éco-lodges, en consommant des aliments biologiques et en utilisant l’énergie solaire, Eco Travel aidera l’industrie du tourisme à réduire son empreinte carbone à l’échelle mondiale.

2020 a également donné naissance à de nombreuses tendances de voyage intéressantes telles que les voyages basés sur la réalité virtuelle et augmentée, les voyages en solo, le travail de n’importe où, les vacances et 2021 verra certaines de celles-ci se poursuivre dans l’année. 2021 sera une année passionnante pour les voyages, alors secouez ces sacs à dos et commencez à marquer vos calendriers.

(L'auteur est co-fondateur et PDG de BLive. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou la politique de Financial Express Online.)

