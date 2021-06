Tendances des actualités Bitcoin et du sentiment du marché, édition hebdomadaire, 24 octobre 2020 : Bitcoin étend son rallye au-dessus des sommets de 2020 alors que PayPal devient le dernier Crypto Embracer, Bahamas CBDC

Bitcoin enregistre un nouveau sommet au-dessus de 13 000 USD pour l’année, suscitant l’espoir d’une fin d’année haussière PayPal autorise enfin l’achat de Bitcoin au sein de sa plate-forme, alimentant un rallye prolongé pour la crypto Les Bahamas lancent la première CBDC

Quelle semaine! Après les discussions de relance de la semaine dernière et l’investissement de MicroStrategy dans Bitcoin, un autre ancien nom de l’argent s’est avancé pour proclamer son amour pour Bitcoin sous la forme du processeur de paiement PayPal.

Pendant des semaines, les commerçants et les investisseurs de Bitcoin ont été tellement amoureux de l’augmentation des fondamentaux de Bitcoin, avec une adoption en termes de nombre de portefeuilles en constante augmentation, et le taux de hachage continuant à grimper avec des sommets historiques, même si le prix semblait être dans un mouvement latéral. .

Mais lundi a semblé avoir vraiment agité une bête, avec Bitcoin écrasant les niveaux de 12 000 USD et ne s’est pas relâché jusqu’à ce qu’il atteigne et dépasse les 13 000 USD mercredi. Le reste de la crypto n’était pas immédiatement à bord, avec des gens comme l’ETH perdant du terrain lundi, mais mercredi, il avait levé les inhibitions et dépassé les 400 USD où il n’a pas regardé en arrière, et le reste de la crypto non plus. .

Les économistes politiques souligneront le sentiment apparemment inébranlable aux États-Unis, où, à quelques semaines des prochaines élections présidentielles, les démocrates semblent gagner en pouvoir – ce qui conduit à beaucoup de sentiments qui pensent qu’un plus grand soulagement économique se présente sous la forme budgétaire stimulus (lisez cela comme les imprimantes d’argent vont « brrr »).

Les marchés boursiers au début de la semaine ont en fait chuté de certains chiffres, mais Bitcoin se déplaçant dans la direction opposée semblait également donner un peu d’espoir aux puristes de Bitcon que l’actif numérique s’était effectivement découplé des marchés traditionnels.

Ce qui a peut-être vraiment ému les marchés, c’est l’annonce que la société Fintech cotée en bourse au Royaume-Uni, Mode, avait annoncé un investissement dans Bitcoin – 10 % de leur trésorerie totale, apparemment. Leurs propres actions ont bondi de 9% à la nouvelle, mais la société de paiement américaine PayPal a pris le relais et a accaparé les projecteurs avec sa propre annonce, faisant suite aux rumeurs antérieures selon lesquelles elle soutiendrait le commerce de crypto sur sa propre plate-forme.

L’annonce de PayPal était comme une poussée d’adrénaline, faisant grimper les prix du Bitcoin de 10 % en une seule journée. La perspective de millions d’utilisateurs existants déjà sur PayPal depuis des années dans le monde entier, qui pourront désormais acheter Bitcoin, Ethereum, Litecoin et Bitcoin Cash l’année prochaine, a curieusement poussé la capitalisation boursière de Bitcoin à dépasser celle de PayPal lui-même !

Les nouvelles haussières ont conduit le PDG de Galaxy Digital et multimillionnaire Mike Novogratz à jaillir partout dans les nouvelles sur CNBC Squawk Box. Il a déclaré:

“Je pense que c’est, à certains égards, le coup de feu entendu dans le monde entier à Wall Street”, a déclaré Novogratz dans une interview le 23 octobre sur les récentes nouvelles de PayPal. “PayPal a 346 millions de comptes”, a-t-il déclaré, ajoutant : “C’est la 30e plus grande banque des États-Unis en termes de dépôts et tout d’un coup, chaque institution financière dit : ‘Attendez une minute, qu’est-ce que je fais ?'”

@sanddollar_BS est disponible dans tout le pays. Contactez-nous au 302-9880 ou au 357-4881 pour des informations plus détaillées.#sandDollarOnTheMove #sandDollar #digitalBDollar #cbdc pic.twitter.com/CKjc4BLVQ2 – Banque centrale des Bahamas (@CentralbankBS1) 20 octobre 2020

Pendant ce temps, les pourparlers autour des monnaies numériques de la banque centrale (CBDC) n’ont pas faibli, mais une petite juridiction, les Bahamas, a continué et a poussé sa propre CBDC. Surnommée le « dollar de sable », la Banque centrale des Bahamas a annoncé que la nouvelle monnaie est désormais disponible dans tout le pays. Portant le slogan « inclusif, pratique, sécurisé », le nouveau projet semble commencer par une première phase de déploiement qui impliquera des acteurs du secteur privé – des banques et des coopératives de crédit se préparant à des portefeuilles personnels et d’entreprise soutenant le Sand Dollar pour la procédure de conformité.

Ces portefeuilles sont dits mobiles d’abord et sont sécurisés par une authentification multifacteur sur un smartphone. Eh bien, nous souhaitons bonne chance aux Bahamas et espérons au moins que le dollar des sables ne suivra pas le chemin malheureux du Petro vénézuélien.

