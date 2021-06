Tendances des actualités Bitcoin et du sentiment du marché, édition hebdomadaire du 30 octobre 2020: la crypto bascule mais Bitcoin au-dessus de 13 000 $, de plus en plus d’États adoptent la crypto, la blockchain

Les marchés du Bitcoin et de la crypto ont fait face à une semaine volatile, mais Bitcoin parvient à rester au-dessus de 13 000 USD L’Iran et le Cambodge font l’actualité alors que de plus en plus de gouvernements adoptent la crypto et la blockchain

Quelle semaine ça a été pour Bitcoin ! Après avoir atteint de nouveaux sommets de prix pour 2020, Bitcoin a presque franchi la résistance de 14 000 USD, mais a fait face à au moins deux baisses de ventes qui l’ont temporairement ramené en dessous de 13 000 USD, avant de se rétablir à la fin du week-end pour rester en vie au-dessus de 13 000 USD.

Le reste de la crypto n’a pas aussi bien fonctionné, Ethereum n’ayant pas réussi à maintenir des niveaux supérieurs à 400 USD et continuant la majeure partie de vendredi à lutter pour rester à flot au-delà de 390 USD. Néanmoins, même au milieu du ralentissement de Defi et du réseau Bitcoin atteignant son plus haut niveau de congestion depuis 2017, l’ambiance reste favorable au fait que les marchés de la cryptographie pourraient tenir le coup et se préparer à un nouveau rallye au cours des derniers mois de l’année.

Sur ces derniers fondamentaux, le réseau Bitcoin connaît actuellement des niveaux élevés de congestion des transactions, les frais moyens par transaction atteignant actuellement environ 11 USD (un peu moins de 0,009 BTC) selon la société d’analyse de données Glassnode. Il s’agit d’une augmentation presque quintuplée au cours des deux dernières semaines, accompagnant une hausse des prix de 11 100 USD à 13 900 USD environ.

Le courtier londonien Bequant a déclaré à CoinDesk :

“Bitcoin mempool est de nouveau au centre de l’attention à la suite de l’augmentation des volumes de transactions, provoquant une congestion du réseau et, par conséquent, une augmentation des frais.”

Fondamentalement, cela signifie simplement que parce que la file d’attente des transactions est devenue si longue, les gens paient plus aux mineurs afin que leurs transactions soient prioritaires avant les autres, ce qui conduit à une guerre des frais qui oblige les gens à surenchérir pour tenter d’être sélectionnés pour entrer. le prochain bloc trouvé – c’est ainsi que les transactions Bitcoin sont confirmées.

Les Bitcoiners seront toutefois très satisfaits, car la dernière fois que cela s’est produit, c’était en 2017, lorsque Bitcoin a atteint son plus haut niveau actuel proche de 20 000 USD et, historiquement, les hausses de prix entraînent une congestion du réseau. Les mineurs qui abandonnent le réseau sont actuellement à blâmer, car le hashrate a diminué au cours de la même période. Au cours de la semaine dernière, la moyenne mobile sur 7 jours du hashrate de Bitcoin a perdu environ 20% de son hashrate ou 26 exahashs par seconde (EH/s) à 120 EH/s.

Tout de même, plus de bonnes nouvelles pour la crypto et la blockchain alors que la banque centrale iranienne apporte des modifications à la législation nationale pour autoriser Bitcoin, alors que la Banque centrale d’Iran à court d’argent se tourne vers des devises alternatives pour aider les importations.

L’Iran Daily, citant l’Agence de presse de la République islamique (IRNA), rapporte que le cabinet national a modifié la récente législation sur les actifs numériques qui rend désormais légale l’utilisation de la crypto-monnaie comme moyen de paiement pour le financement des importations. Cela ne signifie pas une gratuité pour tous, car cela signifie seulement que Bitcoin doit toujours être extrait légalement et ne peut être échangé que pour financer des importations externes, mais cela a permis aux mineurs de Bitcoin de fournir directement à la banque centrale une limite autorisée de Bitcoin, basée sur sur la quantité d’électricité subventionnée utilisée par le mineur ainsi que d’autres directives fournies par le ministère iranien de l’Énergie.

L’extraction de Bitcoin est légale depuis 2019, mais elle est fortement réglementée en Iran en raison du coût peu élevé de l’énergie subventionnée, mais le même rapport suggère que Bitcoin pourrait aider l’Iran à contourner les sanctions qui restreignent l’accès du pays au dollar américain.

En Asie du Sud-Est, le Cambodge a également annoncé le Bakong, qui sera sa plate-forme nationale basée sur la blockchain pour les transactions d’argent numérique. Selon le média local Dap-News, il s’agit « d’un service de paiement et de transfert d’argent via des banques ou des institutions de microfinance » qu’une initiative de la Banque nationale du Cambodge a mis en place en collaboration avec plusieurs autres entités nationales.

Le financier cambodgien PRASAC a investi pour la première fois à Bakong l’année dernière en octobre, avant que la banque centrale ne décide de se lancer en tant qu’entreprise en circuit fermé. Le rapport citait le vice-président exécutif de PRASAC, Sony Say :

« Bakong est un nouvel outil de paiement moderne qui permet aux clients d’effectuer des transactions interbancaires et des paiements de factures facilement, rapidement, en toute sécurité et gratuitement. »

L’adoption massive à toute vapeur, semble-t-il !

