Tendances du conseil en Inde : guider la plus grande population de jeunes au monde

Par Ganesh Kohli

Environ 67 % de la population indienne a entre 15 et 64 ans. La majeure partie de ce groupe a entre 15 et 30 ans. Cela signifie que de nombreuses personnes ont besoin d’aide pour décider d’un choix de carrière et se lancer dans leur travail. . Ce nombre ne fera qu’augmenter avec la croissance de la population mondiale. Avec l’essor de plusieurs technologies et industries, il y a eu une expansion rapide de nouvelles industries et catégories d’emplois qui n’existaient pas auparavant.

Les étudiants ont un choix de carrières en constante expansion. Cependant, avec l’augmentation des options de carrière, leur confusion entre pays, collège, cours et carrière s’est également accrue. Il peut être assez difficile pour les étudiants de trouver la bonne carrière et d’explorer de nouvelles avenues par eux-mêmes. L’orientation professionnelle est devenue un besoin essentiel pour les étudiants et les parents d’obtenir des informations pertinentes et de faire des choix guidés lors de la sélection de la bonne option de carrière et, par conséquent, du meilleur pays, collège et cours à choisir.

Grâce à notre récent sondage IC3 Institute Student Quest en 2021, nous avons constaté que plus de 71% des étudiants pensent de manière critique à leur futur emploi. Les perspectives de carrière, les cours, les collèges et le pays sont les éléments les plus critiques dans la poursuite d’une future carrière. La passion pour la carrière, le salaire et la rémunération futurs, le glamour et l’enthousiasme du travail, la pression des pairs, la popularité d’une carrière et les recommandations des parents sont les principaux facteurs qui contribuent à la prise de décision des étudiants.

Préférence de pays

Notre enquête révèle que les États-Unis continuent d’attirer le plus grand nombre d’étudiants, suivis du Royaume-Uni, du Canada, de l’Australie, de Singapour, de l’Allemagne, de la France et de la Corée du Sud. Les collèges réputés du pays lui-même attirent également un très grand nombre d’étudiants.

Un enseignement de haute qualité, un prix abordable, des opportunités d’emploi à l’étranger, une maîtrise de la langue, la disponibilité de cours spécialisés, la présence de plusieurs universités et collèges de premier plan, les conseils du conseiller, la popularité parmi les étudiants internationaux et la présence d’amis et de parents déterminent le choix de l’étude destination pour les étudiants. Lorsqu’il s’agit de choisir un collège et un cours, d’autres perspectives de placement, le rang et la réputation de l’établissement, la structure du programme, le corps professoral, l’emplacement, l’infrastructure et les conseils d’amis, de famille et de conseillers aident les étudiants à faire le bon choix.

Pourquoi le conseil est-il important ?

L’orientation professionnelle, fournie au bon moment, peut avoir un impact énorme sur la façon dont les étudiants perçoivent la pléthore d’informations et de choix à leur disposition. Les conseillers d’orientation en milieu scolaire, grâce à leur compréhension approfondie et à leur association à long terme avec les étudiants, sont en mesure d’aider les étudiants à déterminer leurs futurs cheminements de carrière, en fonction de leurs intérêts académiques et parascolaires et de leur situation personnelle et familiale, en les aidant à aligner leurs objectifs personnels avec des objectifs professionnels à long terme. Ils deviennent également les filtres du monde de l’information, aidant à familiariser les étudiants avec un large éventail de cours et d’options de carrière disponibles. Pour apporter le meilleur soutien possible aux jeunes élèves, le conseil doit commencer au niveau de l’école pour donner aux élèves des informations et des choix à un stade précoce de la prise de décision. Comme les recommandations et les préférences des parents contribuent également énormément au processus de prise de décision, les conseillers scolaires occupent une position de confiance unique en conseillant les parents et les familles sur le pays, les cours et les options de carrière.

Nouvelles tendances

Nous avons découvert dans notre rapport d’enquête conjoint NACAC-IC3 que les élèves croient que dans les écoles où il n’y a pas de conseiller, un enseignant est la meilleure personne non seulement pour éduquer les élèves et les parents sur les carrières grâce à leur connaissance des points forts académiques d’un élève, mais aussi pour les guider à travers le processus d’admission et d’autres formalités. Les étudiants font également confiance à leurs enseignants pour les éduquer sur les tests standardisés, les aider dans les processus de demande et d’admission, organiser des visites de collèges / universités et les guider sur la structure des frais. Pendant longtemps, l’Inde a été touchée par le phénomène des professionnels « accidentels », avec une majorité d’étudiants suivant des matières STEM à l’école, suivies de la médecine ou de l’ingénierie à l’université, et plus tard d’un MBA. Ces choix ont été guidés par un manque d’information plutôt que par un intérêt actif. Mais, heureusement, cette tendance est maintenant en train de s’inverser. Plus de 70 pour cent des élèves qui ont participé à l’enquête ont activement opté pour le conseil, et nous espérons qu’à l’avenir, chaque élève de chaque école aura accès à cette orientation cruciale. Si chaque enseignant devient un conseiller d’orientation à 10 %, les étudiants seront en mesure de combler le fossé entre les connaissances académiques et les diverses carrières que les connaissances peuvent soutenir.

La voie à suivre

Compte tenu de la situation actuelle, il est clair que l’orientation professionnelle est particulièrement et hautement essentielle pour les élèves du secondaire pour une bonne planification de son cheminement de carrière. Et une orientation professionnelle efficace ne peut se produire que lorsque les enseignants ont eux aussi accès à une formation et à des ressources complètes pour guider au mieux leurs élèves.

Le counseling ne se limite pas aux conversations en personne. Désormais, il doit être prêt pour l’avenir et équipé d’outils et de technologies avancés pour mieux aider les enseignants, les élèves et les parents. Des études et des preuves anecdotiques soutiennent toutes deux l’opinion selon laquelle il existe une pénurie de conseillers d’orientation qualifiés en Inde. Des organisations comme l’Institut IC3 s’efforcent de combler le fossé grâce à des innovations et des interventions technologiques.

À l’heure actuelle, plus de 93 pour cent des écoles indiennes n’ont pas de conseillers d’orientation spécialisés et le domaine est mûr et attend que davantage de professionnels soient formés. La réussite et le bonheur futurs des élèves, des familles, des écoles et de la communauté sont en jeu.

(L’auteur est fondateur du mouvement IC3 et président du conseil d’administration de l’institut IC3. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

