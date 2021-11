Tendances du marketing de contenu 2021 – Rapport de mi-année [Infographic]

Le début de 2021 était porteur d’espoir pour de nombreuses entreprises, notamment avec le déploiement des vaccins et l’assouplissement des restrictions. Ces efforts pour reprendre en toute sécurité les opérations normales malgré la pandémie de COVID-19 sont considérés comme la clé de la reprise économique mondiale.

En effet, la nouvelle épidémie de coronavirus a apporté de nouveaux défis aux entreprises, les obligeant à recalibrer leurs stratégies pour s’adapter rapidement à la situation. Avec les risques persistants de sortir, de nombreuses personnes ont eu recours à des plateformes numériques pour rechercher et acquérir des produits et services. Cela a entraîné l’essor des utilisateurs en ligne et le besoin d’une meilleure expérience client sur les plateformes en ligne.

En octobre 2021, il y avait déjà 4,88 milliards d’internautes dans le monde. Ce chiffre représente environ 62 % de la population mondiale et continuera de croître dans les années à venir.

De nombreuses entreprises ont profité de ce changement de comportement des consommateurs et ont stimulé leurs activités de marketing en ligne pour toucher un public plus large. Cependant, d’autres ont réduit leurs efforts de marketing de contenu ou les ont complètement interrompus. Cela peut sembler être un moyen d’économiser des fonds au milieu de la crise sanitaire mondiale, mais ne pas avoir de stratégie de marketing de contenu peut entraîner un désastre plus important à l’avenir. Dans un monde numérique rempli de nombreux concurrents, il peut être difficile pour les entreprises de réintégrer le marché après avoir abandonné leurs tactiques de marketing numérique.

Si les entreprises veulent rester compétitives pendant la pandémie et au-delà, elles doivent suivre les tendances et pratiques émergentes en matière de marketing de contenu. Après tout, un contenu pertinent, cohérent et de haute qualité peut attirer de nouveaux clients tout en fidélisant ceux qui existent déjà.

Quelques tendances notables en matière de marketing de contenu en 2021 sont la domination du contenu vidéo, le contenu adapté aux mobiles, le contenu personnalisé, l’optimisation de la recherche vocale, l’avènement du contenu basé sur l’intelligence artificielle (IA), et bien d’autres.

Pour en savoir plus sur ces pratiques de marketing de contenu qui ont fait des vagues en 2021, consultez cette infographie fournie par Digital Marketing Philippines.