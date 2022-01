Tendances du streaming en 2022 : 5 choses que nous aimerions voir

Edgar Cervantes / Autorité Android

Que peut-on prévoir en termes de tendances du streaming pour 2022 ? Nous avons connu deux années plutôt tumultueuses dans l’industrie du divertissement, alors que tout le monde continue de faire face au COVID-19 et à ses effets sur pratiquement tous les aspects de notre vie. Le résultat net de Netflix n’a guère été la préoccupation pandémique la plus pressante, mais nous avons constaté des changements majeurs dans le paysage du streaming alors que tout le monde s’adapte à la nouvelle normalité.

Alors, à quoi pouvons-nous nous attendre pour la nouvelle année ? Où va l’industrie et que voulons-nous voir? Lisez la suite pour nos cinq meilleures prédictions et souhaits pour le streaming en 2022.

1. Des fenêtres de streaming plus longues

Vous êtes-vous déjà connecté à votre service de streaming préféré dans l’espoir de regarder des épisodes d’une émission dans laquelle vous vous étiez lancé il y a quelques jours seulement pour découvrir que toute la série avait disparu ?

C’est une partie normale de l’écosystème du streaming. Si un titre donné ne fonctionne pas bien sur, disons, Netflix, pourquoi continueraient-ils à le mettre sous licence ? Et si un titulaire de droits décide de déplacer un titre d’un streamer à un autre, il saisira généralement l’occasion de le faire.

Parfois, cela devient un peu ennuyeux, cependant. Il y a des films et des séries qui vont et viennent dans des fenêtres de plus en plus courtes. Vous pouvez voir un nouveau titre et l’ajouter à votre liste de suivi et le trouver disparu avant de pouvoir le regarder. Ce processus prend parfois moins d’un mois.

C’est peut-être un vœu pieux, mais alors que nous atteignons un point de saturation avec les services de streaming, peut-être que 2022 verra ces fenêtres s’allonger un peu. C’est une tendance de streaming pour 2022 que nous pourrions suivre.

2. Des voies plus claires pour chaque streamer

Des fenêtres de streaming plus longues peuvent simplement devenir la norme de manière organique, car les streamers deviennent plus territoriaux avec les titres qu’ils possèdent directement.

Avec de plus en plus d’entreprises de médias investissant dans leurs propres services de streaming, le paysage est en train de changer. Alors que des entreprises comme Warner Bros. ou Disney s’appuyaient auparavant exclusivement sur des accords de licence avec des tiers pour diffuser leurs titres en streaming, elles disposent désormais de leurs propres services de streaming. Ils n’ont pas cessé de licencier leurs titres ou de les rendre disponibles à la location ou à la propriété en VOD d’ailleurs, mais ils prennent clairement des mesures pour consolider leurs bibliothèques.

Quelque chose de similaire se produit chez Peacock de NBCUniversal et Paramount Plus de ViacomCBS.

Avec la plupart des acteurs majeurs maintenant dans le jeu, pouvons-nous nous attendre à plus de prévisibilité ?

Apple TV Plus s’est déjà imposé comme un service (à peu près) exclusivement dédié à la programmation originale. Les propriétés Fox acquises par Disney sont un peu dispersées, y compris sur Hulu, propriété de Disney, mais Disney Plus n’abrite que des titres Disney, notamment de Marvel, Lucasfilm et National Geographic.

Cependant, il existe encore de nombreux sites de streaming reposant en grande partie sur du contenu tiers, comme Netflix, Amazon Prime Video et certains services de niche comme Shudder, Mubi et The Criterion Channel.

Nous nous attendons à voir une nouvelle consolidation en tant que tendance de streaming en 2022, et que les streamers offrent une idée plus claire de qui fait quoi, précisément.

3. Expansion/consolidation mondiale

Si Squid Game de Netflix nous a appris quelque chose sur le streaming en 2021, c’est que le divertissement ne s’intéresse pas aux frontières. Une bonne programmation peut être un phénomène mondial.

En tant que téléspectateur canadien, je ne peux même pas compter le nombre de fois où j’ai supposé qu’une nouvelle émission Hulu apparaîtrait sur Disney Plus Star ici, seulement pour me rendre compte que c’était sur un autre service auquel je ne suis pas abonné. Dans d’autres cas, cela peut prendre des semaines, voire des mois, pour que les titres arrivent ici.

Il y aura toujours des différences régionales basées sur les accords existants et tout simplement un ancien accès variable d’un streamer à l’autre. Cela dit, il a été agréable de voir une certaine normalisation au cours de la dernière année. Pour reprendre un exemple canadien encore, tout le contenu de HBO Max est disponible, le même jour, sur Crave. Et de plus en plus, les titres Hulu vont directement à Disney Plus Star.

Espérons que cela devienne une tendance de streaming en 2022. Ou à tout le moins, gardons les choses simples et prévisibles pour les abonnés, donc nous ne devinons pas toujours où nos titres préférés pourraient finir.

4. Une nouvelle relation entre théâtres et streamers

Il semble déjà que la conglomération des médias change la façon dont nous regardons les films.

HBO Max a fait des vagues en 2021 en libérant Warner Bros.’ liste complète des salles de cinéma, le même jour, pour les abonnés. Cela signifie que toute personne disposant d’un abonnement HBO Max sans publicité pourrait regarder des films comme Dune, Godzilla contre Kong et The Suicide Squad dans le confort de leur foyer dès leur première dans les salles. C’était une mesure drastique en réponse à COVID-19 et à l’incertitude entourant les rassemblements publics, mais ce n’est pas complètement isolé.

Où tomberont les jetons alors que les streamers occupent une plus grande part du marché du film ?

Déjà, le streamer prévoit de sortir 10 titres de la liste théâtrale Warner Bros. 2022 d’une manière similaire. Cela s’ajoute aux HBO Max Originals existants du streamer, qui incluent des longs métrages sortis exclusivement en ligne. Cette stratégie est rendue possible par le fait que Warner Bros. et HBO Max appartiennent tous deux à AT&T et peuvent collaborer pour maximiser les bénéfices globaux de leur société mère. Il s’agit essentiellement d’une tendance de streaming confirmée pour 2022 à part entière.

On le voit aussi ailleurs. Depuis l’achat de Fox, Disney a commencé à utiliser ses propres services de streaming pour déplacer quelques films exclusivement en ligne. En 2022, cela inclura le prequel Predator Prey, ainsi que le thriller érotique Deep Water réalisé par Adrian Lynn, avec Ben Affleck et Ana de Armas. Les deux films devraient s’incliner sur Hulu.

5. La tendance du streaming la plus importante pour 2022 : du bon contenu

N’oublions pas les émissions et les films pour lesquels nous allons sur les services de streaming en premier lieu !

2021 a été une année meurtrière pour les nouveaux spectacles. Seuls les meurtres dans le bâtiment de Hulu était une nouvelle comédie presque parfaite. Squid Game sur Netflix a attiré l’attention du monde entier. Apple TV Plus et Amazon Prime Video nous ont éblouis avec des tarifs de genre épiques dans Foundation et The Wheel of Time, respectivement. Et Disney Plus a propulsé le MCU à un tout autre niveau avec cinq nouveaux spectacles mettant en vedette des héros familiers.

En fin de compte, ce que nous voulons le plus, ce sont de superbes émissions et films.

Il y a de quoi s’enthousiasmer. Paramount Plus lance sa série Halo et Star Trek : Strange New Worlds. Amazon Prime a une nouvelle émission préquelle du Seigneur des Anneaux. Netflix adapte The Sandman de Neil Gaiman. Et HBO Max lance sa propre franchise de héros croisés avec Peacemaker, un spin-off de The Suicide Squad de 2021. Vous pouvez également vous attendre aux nouvelles saisons de Servant (Apple TV Plus), The Umbrella Academy (Netflix), Ozark (Netflix) et bien d’autres.

Tout d’abord, nous attendons avec impatience toutes ces belles choses à regarder en 2022.

