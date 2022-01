Tendances du vendredi : les rendements obligataires restent élevés ; Brent frôle les 83 $

Aidée par un billet vert plus faible contre ses principaux rivaux et des actions nationales positives, la roupie a réussi à gagner 8 paise pour clôturer à 74,34 contre le dollar.

Les rendements obligataires ont bondi de plus de 9 points de base au cours de la semaine précédant le 7 janvier suite à une forte hausse des rendements du Trésor américain, des minutes bellicistes du Federal Open Market Committee (FOMC) américain et une forte hausse des prix mondiaux du pétrole brut. Le rendement de l’obligation de référence 6,10 %-2031, qui s’échangeait à 6,4537 % la semaine dernière, a franchi la barre des 6,50 % et s’est négocié au-dessus de 6,54 % au milieu de cette semaine. Il a terminé à 6,5423% vendredi.

Les prix du pétrole se dirigeaient vers leurs plus fortes hausses hebdomadaires depuis la mi-décembre, car les troubles au Kazakhstan et les pannes en Libye ont suscité des inquiétudes quant à l’approvisionnement. Le brut Brent a grimpé de 70 cents, ou 0,9%, à 82,69 $ le baril au cours de la journée.

Les marchés intérieurs et la roupie ont toutefois enregistré des gains vendredi. Sensex a terminé 142,81 points ou 0,24% plus haut à 59 744,65. De même, Nifty a gagné 66,80 points ou 0,38% pour clôturer à 17 812,70. Sur une base hebdomadaire, le Sensex a progressé de 1 490,83 points ou 2,55%, tandis que le Nifty a gagné 458,65 points ou 2,64 %.

Les marchés mondiaux étaient mitigés avant les principales données sur l’emploi aux États-Unis, qui donneront des indications sur la trajectoire de hausse des taux de la Réserve fédérale. Ailleurs en Asie, les bourses de Hong Kong et de Séoul ont terminé sur des gains, tandis que Shanghai et Tokyo étaient dans le rouge. Les bourses européennes se négociaient sur une note mitigée lors des transactions de mi-session.

