Tendances futures du commerce électronique à surveiller [Infographic]

Le commerce électronique est à la hausse, la pandémie accélérant considérablement la transition déjà actuelle vers les achats en ligne, qui devrait transformer la façon dont la plupart des gens interagissent avec toutes les formes de marques de vente au détail.

Cela en fait une considération essentielle pour presque toutes les entreprises. Et même au sein de ce changement plus large, il existe des tendances d’achat et de navigation plus spécifiques et plus spécialisées qui pourraient avoir un impact sur votre stratégie et modifier votre approche marketing.

Alors, quelles sont les principales tendances à noter ?

L’équipe de Grazziti Interactive a récemment élaboré cet aperçu des tendances croissantes du commerce électronique, qui pourrait fournir de bons éléments de réflexion pour votre stratégie.

De plus, Noël n’est plus qu’à 135 jours. Un autre élément à prendre en compte dans votre planification.

Découvrez l’infographie ci-dessous.