Tendances immobilières à surveiller lors de la deuxième vague de Covid-19

Quelques-unes des tendances qui domineront le marché immobilier pour le reste de l’année.

Par Farshid Cooper

Avec la deuxième vague de Covid-19 qui fait rage à travers le pays, nous sommes à nouveau confrontés à des verrouillages partiels et à une série de restrictions. Cela a un effet apparent sur le marché immobilier et retarde les transactions immobilières clés. Alors qu’il y avait des signes d’une reprise significative du marché immobilier au premier trimestre 2021, nous assistons à un arrêt momentané dans une trajectoire haussière. Nous assisterons probablement à davantage de ventes de logements tronquées et de projets de développement immobilier mis au rebut / retardés dans les mois à venir.

Cependant, tout n’a pas été perdu et il doit y avoir un sentiment d’avenir car, selon Knight Frank India, le marché de l’immobilier résidentiel en Inde a connu une augmentation constante des ventes et des lancements de janvier à mars 2021. C’est 44 % de plus qu’au même trimestre de l’année dernière, selon le rapport. En outre, les lancements ont été enregistrés à 76 006 unités. En outre, le rapport indiquait que Mumbai et Pune étaient en tête dans les deux lancements ainsi que dans les ventes en raison des remises sur les droits de timbre.

Voici quelques-unes des tendances qui domineront le marché immobilier pour le reste de l’année.

Travail à distance: La tendance du travail à domicile est là pour rester et les gens continueront à vouloir des maisons plus spacieuses afin d’avoir des bureaux à domicile confortables. La demande dans les villes de niveau 2 et 3 devrait être légèrement plus élevée, car le travail à distance continuera d’encourager les gens à acheter des maisons dans leur ville natale. Les faibles taux d’intérêt peuvent également pousser les gens à acheter des maisons dans des lotissements de faible densité situés dans des communautés fermées et dotés d’infrastructures bien gérées. Cependant, les tensions sur le crédit chez les promoteurs devraient se poursuivre et les biens immobiliers en difficulté pourraient devenir une catégorie distincte.

Taux de prêt immobilier bas: Au cours des 12 derniers mois, la RBI a réduit les taux d’intérêt et ils se situent maintenant à des niveaux historiquement bas. Cela a ramené les taux des prêts immobiliers à 6 à 7% dans certaines banques. Ces deux tendances ont poussé des acheteurs auparavant incertains à aller de l’avant et à s’installer sur un achat de maison. Les taux d’intérêt des prêts immobiliers sont actuellement à leur plus bas niveau depuis 15 ans. Couplé aux prix de l’immobilier bas et aux remises et offres supplémentaires des promoteurs, il y a des économies très réelles à réaliser sur ce qui est généralement l’investissement le plus coûteux de toute une vie. Cette tendance devrait se poursuivre tout au long de 2021.

FPI: Étant donné que 80% des actifs sous-jacents des fiducies de placement immobilier (FPI) doivent être à la fois opérationnels et générateurs de revenus, ceux-ci sont apparus comme l’une des options d’investissement les plus viables par rapport à l’achat immobilier conventionnel. Il s’est avéré être un moyen pratique de diversifier un portefeuille de placement de manière à faible risque. Même si la pandémie les a mis sous la pression des flux de trésorerie locatifs, un scénario positif à long terme reste intact.

Disponibilité d’un inventaire presque prêt: Il existe aujourd’hui différentes options en termes d’immeubles presque complets ou d’appartements prêts à emménager. Celles-ci éliminent toutes les formes de risque de marché et s’avèrent donc être un choix sûr. De plus, le prix de ces propriétés est légèrement différent de ceux en construction.

Par conséquent, alors que la deuxième vague peut signaler un autre effondrement imminent du marché immobilier, il y aura une reprise qui sera facilitée par la numérisation. Tout au long de l’année dernière, des dizaines d’acheteurs et de concessionnaires se sont adaptés aux modes de communication et de recherche en ligne. La numérisation des processus de recherche / demande de propriété et de négociation continue de contribuer à maintenir le marché immobilier à flot jusqu’à ce que les restrictions de verrouillage soient assouplies.

(L’auteur est MD, Spenta Corporation)

