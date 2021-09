Tendances immobilières : l’offre et la demande de logements devraient croître cette saison des festivals

La plupart des lancements devraient être d’une taille de ticket de Rs 1 crore à environ Rs 2 crore. (Déposer)

La prochaine saison des fêtes devrait gâcher le choix des clients dans le secteur de l’immobilier résidentiel. Après avoir assisté à des lancements tièdes pendant plusieurs années et à la saison dernière touchée par la pandémie, 2021 verra le lancement de grands projets à travers le pays.

Selon Anarock Research, les tendances actuelles suggèrent qu’il y aura au moins 30 à 40 % de croissance des nouveaux lancements et des ventes au cours du trimestre en cours (juillet-septembre) par rapport au précédent. Pas moins de 24 600 unités ont été vendues dans les sept principales villes au deuxième trimestre 2021, tandis que 36 250 unités ont été lancées au cours du même trimestre.

Dans la seule région métropolitaine de Mumbai (MMR), les consultants s’attendent à 2 millions de pieds carrés de lancements au cours des prochains mois de fête avec 25 à 30 grands lancements prévus, avec un inventaire d’une valeur de Rs 3 750 crore. Après une longue interruption, la bonne nouvelle est que les développeurs de marque font leur entrée sur le marché. Prestige Estates Projects lance trois projets dans les quartiers de Byculla, Mulund et Chembur à Mumbai, un autre développeur basé au sud, Puravankara, prévoit d’en lancer deux, tandis qu’Oberoi Realty lancerait un projet à Thane. Sunteck Realty a également prévu des lancements dans les projets existants du centre du district d’Oshiwara et de Naigaon.

Ritesh Mehta, directeur principal et chef (services résidentiels et initiatives de développement), Inde occidentale, JLL a déclaré à FE que le pipeline de lancement semble particulièrement solide dans le MMR parce que les développeurs ont profité du régime de concession du gouvernement en vertu duquel si les développeurs ont donné un montant initial pour tous les approbations nécessaires pour leurs projets, ils ont obtenu une concession de 50% sur le même.

« L’année dernière, les développeurs vendaient à un prix défiant toute concurrence et réduisaient leur stock. Ainsi, l’argent qui s’est accumulé à la suite de ventes plus élevées, ils l’ont engagé pour obtenir des approbations pour les nouveaux projets. Cela signifie que nous verrons beaucoup de lancements cette année », a-t-il déclaré. Aussi, puisque toutes les autorisations ont été acquises, du point de vue des clients, l’essentiel est qu’ils soient soulagés au niveau de la certitude des projets. Les coûts d’approbation représentent généralement 20 à 25 % du coût du projet, qui est tombé à 12 à 13 % en raison des concessions.

La plupart des lancements devraient avoir une taille de billet allant de 1 crore de Rs à environ 2 crores de Rs, avec une préférence pour les maisons plus grandes et les développeurs offrant une moitié ou une pièce supplémentaire répondant aux nouvelles exigences à des fins d’étude ou de travail.

Anuj Puri, président du groupe Anarock, a déclaré : « Avec les cas de Covid-19 relativement mieux contrôlés pour le moment et la campagne de vaccination gagnant une saturation plus acceptable, nous prévoyons une augmentation de la demande et de l’offre de logements au cours de la prochaine saison des fêtes. Alors que certains promoteurs ont déjà augmenté les prix de l’immobilier en raison de la hausse des coûts des intrants et de l’amélioration de la traction des ventes, beaucoup continuent d’offrir des offres et des remises ».

Cependant, l’élément de réduction directe des prix a maintenant disparu; et les offres et remises indirectes proposées représentent 1 à 3 % de la valeur de la propriété. Vivek Rathi, directeur (recherche) Knight Frank India, a déclaré: «La plupart des remises sont désormais sous la forme d’un allégement prolongé des droits de timbre pour apaiser les inquiétudes des consommateurs qui ont raté le bus sur la réduction des droits de timbre à durée limitée sur des marchés comme Mumbai et Pune. ”.

Dans une tendance inverse, le pouvoir de négociation des acheteurs diminue et le marché se transforme progressivement en un marché de vendeurs. Les remises et les cadeaux offerts par les développeurs seront lamentables car ils ont dépensé beaucoup d’argent pour acquérir des autorisations et des terrains. “Les deux coûts sont déjà engagés et ont couvert les flux de trésorerie et les seuils de l’année dernière, donc si Rs 10 était le prix coté et qu’ils clôturaient à Rs 7 l’année dernière, ils clôturent à 9 et rien en dessous”, a expliqué Mehta. . Cependant, les prix n’ont pas encore beaucoup changé.

Kamal Khetan, président et directeur général de Sunteck Realty, a déclaré que bien que la société n’annonce aucune remise ou baisse de prix, elle lancerait des projets par phases dans les mois à venir.

De même, dans NCR, les développeurs se préparent pour une bonne saison des fêtes. Saransh Trehan, directeur de Trehan Luxury Floors, a déclaré : « Nous lançons 300 étages indépendants de luxe dans le secteur 67 et quelques autres emplacements au cœur d’IT City Gurugram. Nous proposons également un plan de paiement flexible pour les acheteurs potentiels. Nous attendons une bonne réponse des clients. Nous visons à vendre 300 unités entières dans les prochains mois grâce à une demande refoulée et festive associée à des taux d’intérêt très bas sur les prêts immobiliers ».

