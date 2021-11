TENDANCES « MORT SOUDAINEMENT » SUR LA RECHERCHE GOOGLE ALORS QUE LES HSH ESSAYENT DE DÉCRIRE LA MORT SUBITE DE VAXXED

par Mac Slavo, SHTF Plan :

Le terme « mort subitement » a connu un pic de recherches ces derniers mois, une tendance déconcertante qui semble montrer une augmentation des morts subites liées aux efforts de vaccination contre le coronavirus de Wuhan (COVID-19).

Il peut être vu à l’aide de l’outil de recherche d’actualités et de tendances de Google, qui permet aux utilisateurs de voir les termes et recherches Web populaires ou populaires.

En tapant « morts soudainement », le moteur de recherche affiche de nombreuses listes inquiétantes de personnes décédées subitement de causes inattendues ou inexpliquées, souvent attribuées à des problèmes pulmonaires ou coronaires – qui sont tous deux des effets secondaires des vaccins à ARNm de Pfizer et Moderna.

On pense que ces morts subites sont corrélées à l’introduction des vaccins et des mandats COVID-19. Un producteur de vidéos YouTube a également compilé des données dans plusieurs pays montrant une forte augmentation des décès au moment même où les gouvernements commençaient à déployer les vaccins expérimentaux. (Connexe : Mort par vaccin – Le plus grand scandale du 21e siècle.)

PLUS DE PERSONNES VACCINÉES MEURENT DU COVID

Il existe également des données de plusieurs États et du gouvernement fédéral montrant que le nombre de décès parmi les Américains entièrement vaccinés a fortement augmenté au milieu d’une récente vague d’infections, mais les experts disent que ce n’est pas inattendu car une plus grande partie de la population est immunisée.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont montré que le nombre cumulé de décès par percée a bondi de 51% entre le 11 et le 18 octobre, ce que les conservateurs et les sceptiques des vaccins ont souligné comme une augmentation drastique pour renforcer les arguments contre les politiques de vaccination obligatoire.

La représentante Marjorie Taylor Greene de Géorgie a déclaré que 40% des décès au cours de ladite semaine étaient des personnes vaccinées. « Arrêtez les mandats de vaccination et le masquage forcé », a-t-elle ajouté.

Cependant, le CDC a déclaré que les données révolutionnaires ne sont pas collectées en temps réel et que le signalement d’un cas peut prendre plusieurs semaines, de sorte que le changement ne représente pas une augmentation soudaine des décès d’une semaine à l’autre. Les décès par percée par suivi des pages n’incluent également que les données de 16 services de santé d’État et locaux et ne sont pas représentatifs du nombre exact de cas aux États-Unis à un moment donné.

Dans d’autres parties du monde, le Dr Hamza Duygu de l’hôpital universitaire du Proche-Orient dans le nord de Chypre a déclaré qu’il n’y avait aucun lien entre les morts subites et les vaccins. Il a noté qu’il y a principalement des maladies cardiaques derrière les morts subites survenues ces derniers jours.

« Au contraire, le taux de développement de l’inflammation du muscle cardiaque ou du péricarde chez les personnes infectées par COVID-19 est d’environ trois à cinq pour cent. C’est également un fait que des morts subites sont observées après une infection au COVID et que la plupart d’entre elles sont dues à une atteinte cardiaque, et les études scientifiques sur le sujet se poursuivent », a-t-il déclaré.

« Par conséquent, le risque de mort subite n’existe pas chez ceux qui ont été vaccinés, au contraire, chez ceux qui ont eu une infection au COVID. Conformément à ces données scientifiques, le public ne devrait pas hésiter à se faire vacciner. »

En Angleterre, si le décès est certifié par un coroner, le Coroner’s Court suivra les règles légales de preuve pour décider des causes du décès.

Pour que le vaccin soit mentionné sur le certificat de décès, le professionnel de la santé constatant le décès doit avoir cru, au meilleur de sa connaissance, que le vaccin a causé le décès. Mais ces informations prendront plus de temps à être transmises car les décès peuvent prendre plusieurs mois pour être enregistrés s’ils sont enquêtés par un coroner.

Pendant ce temps, les médecins sont tenus par la loi de certifier la cause du décès «au meilleur de leur connaissance et de leur croyance», ce qui signifie qu’ils doivent utiliser leur expertise médicale pour décider de la cause du décès en fonction des symptômes, de l’examen physique, des dossiers de l’hôpital, du laboratoire tests et autres informations disponibles.

