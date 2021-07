Tendances PropTech : Comment la technologie bouleverse le secteur immobilier

Avec la deuxième vague qui frappe notre pays, les déplacements ont été restreints et il est donc difficile de visiter la propriété qui intéresse un investisseur/acheteur.

Par Aryaman Vir

Dire que les deux dernières années ont changé le fonctionnement du marché immobilier est un euphémisme. Alors que la pandémie s’aggravait, le besoin de progrès technologiques dans le secteur immobilier était crucial. La pandémie a guidé cette transformation et pour un secteur comme l’immobilier qui a traditionnellement été lent à s’adapter à la technologie, les entreprises PropTech ont émergé comme de véritables changeurs de jeu.

La PropTech est en plein essor et elle est là pour bouleverser l’espace immobilier en changeant notre regard sur les investissements immobiliers. Les plateformes technologiques de la nouvelle ère aident les acheteurs/investisseurs à voir plusieurs propriétés sans quitter leur domicile. Ces plateformes ajoutent de la valeur en s’attaquant au secteur immobilier pour le rendre meilleur, stimulé par un paysage numérique en constante évolution et de nouveaux modes de consommation.

Selon un rapport publié par EY, les sociétés immobilières réalisent maintenant qu’elles doivent s’adapter à l’évolution du paysage technologique pour rester pertinentes et gagner en compétitivité. Après COVID-19, PropTech a connu une croissance et une demande plus larges. Avec la demande croissante de plates-formes immobilières technologiques, certaines tendances telles que l’utilisation de l’IA, de l’apprentissage automatique et de l’automatisation des processus robotiques (RPA) peuvent connaître un élan important en 2021. De telles technologies permettent une évaluation systématique et complète d’un large éventail de propriétés. en temps réel.

L’essor de l’évolution de l’intelligence artificielle dans l’immobilier

L’intelligence artificielle a considérablement optimisé le processus de prise de décision en ce qui concerne l’identification et la sélection des actifs. Les plateformes d’IA utilisent des algorithmes et l’apprentissage automatique pour traiter des ensembles de données volumineuses afin d’identifier des corrélations, des modèles et des relations à travers un large éventail de paramètres et de variables. En identifiant ces variables et en évaluant leur impact sur des modèles probabilistes multi-scénarios, le processus de sélection d’actifs au fil du temps a évolué d’une évaluation subjective à une nature déterministe et quantifiable. Des algorithmes d’IA bien conçus testent en permanence la faisabilité et l’impact de différents paramètres – cela peut souvent entraîner des informations significatives déclenchant un « effet papillon ». L’effet papillon est l’idée que de petits changements peuvent avoir des impacts imprévisibles non linéaires sur un système complexe. L’IA peut également aider à prévoir tout danger pour la sécurité ou tout défaut de construction, ce qui permet d’économiser du temps et de l’argent.

L’IA aide à l’évaluation de la propriété, c’est-à-dire qu’elle peut déterminer les tarifs de la propriété à l’aide d’un algorithme « d’analyse prédictive ». Les algorithmes d’analyse prédictive évaluent la probabilité d’occurrence d’événements pertinents – changements dans la configuration démographique du micro-marché ; répartition des revenus des individus du voisinage ; projection/viabilité de l’offre concurrentielle future ; parmi tant d’autres. Cela aide à déterminer la véritable valeur intrinsèque d’une propriété. Souvent, les marchés ont tendance à ne pas s’aligner sur la valeur intrinsèque, ce qui offre une opportunité convaincante d’identifier des actifs via de tels algorithmes qui ont une valeur intrinsèque plus élevée que les taux du marché en vigueur.

Adaptation accrue de la technologie basée sur le cloud pour faciliter le travail

Le service cloud a été une aubaine pour les acteurs de l’immobilier car ils peuvent désormais accéder aux données de n’importe quelle propriété de n’importe où. Les nuages ​​aident au stockage de grands ensembles de données sur un serveur distant, auquel les parties prenantes peuvent accéder pour répondre aux questions des clients sur toute propriété qui les intéresse. Cela réduit le travail de bureau manuel et économise une quantité importante de temps et d’énergie consacrés à la recherche pour les papiers. Selon les recherches de Rapid Scale, “environ 80 % des principales entreprises de PropTech adoptent une forme de technologie cloud”. Le cloud computing est disponible dans trois modèles de services principaux, chacun répondant à un ensemble particulier de besoins d’entreprise. Le logiciel en tant que service (SaaS), la plate-forme en tant que service (PaaS) et l’infrastructure en tant que service (IaaS) sont les trois paradigmes.

Visite virtuelle de la propriété

Avec la deuxième vague qui frappe notre pays, les déplacements ont été restreints et il est donc difficile de visiter la propriété qui intéresse un investisseur/acheteur. Ils peuvent désormais visiter virtuellement la propriété et prendre une décision. Dans ce processus, une vidéoconférence est programmée entre la partie prenante et l’acheteur et toutes les questions relatives à la propriété sont répondues et une visite virtuelle est fournie. Les visites virtuelles de la propriété offrent un reflet réaliste de l’apparence et de la convivialité réelles de la propriété en question. Dans l’immobilier, il est souvent arrivé que l’investisseur/acheteur sente que la qualité du bien ne correspondait pas à ses attentes – plutôt que de dépendre de son imagination, les particuliers peuvent désormais opter pour des visites virtuelles !

Automatisation des processus robotiques

Il fait référence à l’utilisation de logiciels ou de robots pour automatiser les tâches de bureau régulières sur le site, qui ne nécessitent pas de prise de décision de haut niveau. Par exemple, réglementer les contrats et coordonner les signatures et les approbations entre plusieurs fournisseurs. D’autres tâches de bureau fréquentes qui peuvent être automatisées à l’aide de robots incluent la collecte de données sur les acheteurs et les vendeurs, la maintenance des données et les rapports de conformité des données.

C’est une option plus rentable. Les entreprises qui ont mis en œuvre la RPA ont constaté une réduction de 10 à 40 % des coûts d’exploitation. 1 La RPA permet à un employé de se concentrer sur des tâches de plus grande valeur, telles que l’interaction directe avec des acheteurs et des vendeurs potentiels. Cela augmente la probabilité que davantage de transactions soient conclues, ce qui entraîne une contribution directe aux revenus d’une entreprise. Cela réduit considérablement les risques d’erreur humaine, ce qui permet d’obtenir des résultats plus fiables. En conséquence, la conformité des données devient simple.

Traditionnellement, l’espace immobilier était en grande partie non organisé en Inde, mais ces avancées technologiques émergentes dans l’espace ont perturbé le secteur, le rendant accessible pour l’investisseur de détail, transparent et également plus fiable pour le client final. Ces innovations et développements aideront l’immobilier à se maintenir dans ce monde axé sur la technologie et à se tailler une place confortable dans la concurrence.

(Aryaman Vir est le fondateur et PDG de MYRE Capital. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

