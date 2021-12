Tendances technologiques RH attendues pour 2022

Le paysage technologique des RH a également été témoin de la création de technologies de pointe pour aider à la gestion des talents, au recrutement, à l’apprentissage et au développement et à d’autres fonctions RH.

Par Vicky Jain,

La pandémie de COVID-19 a entraîné un changement de paradigme dans la façon dont les gens travaillent. Au cours des deux dernières années, l’accent a été mis de plus en plus sur la technologie pour aider les gens à travailler à distance et leur faciliter la vie. Le paysage technologique des RH a également été témoin de la création de technologies de pointe pour aider à la gestion des talents, au recrutement, à l’apprentissage et au développement et à d’autres fonctions RH. L’enquête Gartner 2021 sur le budget et la dotation en ressources humaines montre que plus d’un tiers des personnes interrogées souhaitent augmenter leurs budgets de technologie RH au cours des prochaines années. Avec les technologies émergentes qui modifient la façon dont les responsables des ressources humaines embauchent, recrutent et gèrent les employés, 2022 va encore remodeler la façon dont les entreprises sont conduites dans un paysage technologique en constante évolution. Voici un aperçu des tendances technologiques RH pour 2022 qui auront un impact significatif sur l’avenir du travail.

Assistance aux équipes hybrides et distantes

Une étude de la société mondiale de recrutement Robert Half montre qu’environ 1 professionnel sur 3 (34%) travaillant actuellement à domicile en raison de la pandémie de COVID-19 chercherait un nouvel emploi s’il devait être au bureau à temps plein. Dans une autre étude menée par WeWork et Workplace Intelligence, 79% des cadres sont d’avis qu’ils permettront à leurs employés de partager leur temps entre le travail à distance et le travail de bureau si leur travail le permet. Ce qui ressort clairement de ces études, c’est que le travail hybride et à distance est là pour rester et 2022 verra d’autres mises à niveau. Les fonctions commerciales vont devenir asynchrones, on ne saura pas quand les employés se connecteront pour commencer à travailler, enverront des demandes et des candidatures aux RH et d’autres choses qui pourraient nécessiter l’attention des services des ressources humaines. En conséquence, les RH doivent faire face à de nombreux nouveaux défis dans leurs tâches quotidiennes. Ainsi, certains logiciels d’intégration et outils technologiques RH sont susceptibles d’être adoptés pour résoudre les complications des pratiques de travail à distance et hybrides. Les entreprises examineront également la gestion de projet et les suites de messagerie pour maintenir les employés à jour et maintenir un niveau élevé de communication.

L’IA en recrutement

La pandémie a entraîné des milliers de pertes d’emplois dans toutes les entreprises et la bataille pour le bon talent est devenue compétitive. La « grande démission » implique que les gens quittent le marché du travail et qu’un grand nombre d’employés reconfigurent simplement à quoi ressemble leur carrière. Les organisations doivent désormais gérer les effets d’entraînement de la pandémie et réévaluer la façon de retenir les talents. C’est là que l’importance de l’IA entre en jeu. Outre les entretiens à distance, le recrutement et l’intégration, les RH doivent utiliser l’IA pour recruter et embaucher les candidats appropriés pour naviguer dans la nouvelle bataille concurrentielle pour les talents. Les SIRH utilisent de plus en plus l’IA dans leurs tâches quotidiennes, et les services RH devraient emboîter le pas en 2022. Grâce à une meilleure compréhension de la technologie numérique et du cloud, les RH contribuent aujourd’hui de manière significative à la création et au maintien d’un lieu de travail productif à l’aide de systèmes de gestion des ressources humaines ( SGRH). Des fonctionnalités telles que le système de paie automatisé, la biométrie virtuelle, le suivi des présences, la gestion des congés, l’évaluation des performances, l’engagement des employés et une meilleure accessibilité aux personnes handicapées permettent aux RH d’automatiser de nombreuses tâches tout en libérant du temps pour planifier des activités à haute valeur ajoutée, créer des expériences et développer des talents. stratégies. L’IA peut également aider à la formation et au développement des employés grâce à la réalité virtuelle ou à la réalité augmentée. Certains des outils basés sur l’IA peuvent aider les RH à découvrir les raisons potentielles du roulement et à éviter les départs d’employés.

Gestion de la performance et du bien-être

En 2022, on s’attend à ce que la gestion de la performance des employés soit un processus en temps réel, intégré et continu. Les systèmes de gestion des performances basés sur la technologie intégreront de manière transparente divers besoins et préférences pour que les objectifs soient examinés et surveillés en l’état. Un système de gestion des performances ne sera plus un outil servant uniquement à mesurer les performances – il réalisera en fait son potentiel en suivant et en gérant les performances. De bons systèmes de gestion des performances seront liés aux systèmes de recrutement pour mettre en valeur les performances des différentes embauches. L’analyse des personnes aidera également les recruteurs à déterminer les modèles communs pour les recrues réussies.

Outre la gestion des performances, le bien-être des employés sera un domaine clé pour les organisations au cours de l’année à venir. Les entreprises devront adopter une approche sérieuse du bien-être des employés et s’assurer que leurs programmes créent un lieu de travail heureux et prospère. Dans le monde d’aujourd’hui, le stress est un problème de santé courant et chronique. L’anxiété, la dépression et d’autres maladies mentales sont en augmentation. La technologie peut s’avérer utile car elle peut fournir un aperçu global de la santé d’un employé, en partageant ses données de bien-être sur le lieu de travail avec son fournisseur de soins de santé via une plate-forme unique et facile à utiliser. Les solutions informatiques à des problèmes tels que le stress, l’épuisement professionnel et la dépression comprennent une formation plus spécialisée pour les employés, associée à des applications et des plateformes de bien-être numérique qui adoptent une approche holistique de la santé des employés. En effet, avec les bons outils technologiques, les RH peuvent préparer leurs employés à l’avenir du travail et à ses coûts potentiels pour la santé.

La cyber-sécurité

Avec l’augmentation des modèles de travail à distance et hybrides, il y a eu une augmentation prononcée des problèmes de criminalité numérique et de cybersécurité au cours de la dernière année et demie. Les logiciels malveillants et le phishing sont les risques de cybersécurité les plus courants. Ainsi, créer un environnement sécurisé et mettre en œuvre les meilleures pratiques de cybersécurité sera sûrement l’une des futures tendances RH clés en 2022. Dans les années à venir, la technologie Blockchain améliorerait considérablement la sécurité des données. En outre, les services RH devront collaborer avec des experts informatiques et des sous-traitants externes pour assurer la sécurité des données commerciales. Sinon, l’entreprise pourrait faire face à des répercussions importantes telles que des pertes de profits, des poursuites judiciaires ou une réputation entachée.

Dernières pensées

2020 a montré que la technologie est cruciale pour maintenir un niveau stable d’engagement, de satisfaction et de stabilité des employés. Pour suivre l’évolution des demandes des entreprises, les professionnels des RH devront être à la hauteur des dernières innovations technologiques pour permettre aux employeurs de devenir plus agiles et de s’adapter à l’évolution rapide du paysage commercial.

(L'auteur est le fondateur de uKnowva.

