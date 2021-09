Tendances ‘The GOAT’ alors que Cristiano Ronaldo brille pour ses débuts, tandis que Paul Pogba poursuit un excellent début de saison avec deux passes décisives à la fête de Manchester United à Old Trafford

in

Cristiano Ronaldo fera sans aucun doute les gros titres de n’importe qui dans le football mondial avec deux buts à son retour à Manchester United, mais son coéquipier Paul Pogba était une fois de plus en pleine forme.

Le contrat actuel de Pogba à Old Trafford expirera l’été prochain, le PSG, le Real Madrid et l’ancien club de la Juventus souhaitant tous obtenir sa signature.

Ronaldo et Pogba ont noué un brillant partenariat – cela suffira-t-il à convaincre le Français de signer un nouveau contrat à Man United ?

Le vainqueur de la Coupe du monde de France a suscité de nombreux débats depuis son retour en Angleterre en 2016, mais cette saison, il a fait taire les critiques.

Le milieu de terrain de 28 ans a récolté deux autres passes décisives aujourd’hui contre Newcastle, portant son total à sept lors des quatre premiers matches de championnat de United de la nouvelle campagne.

C’est le plus qu’un joueur a enregistré lors des quatre premiers matchs d’une saison de Premier League dans l’histoire de la compétition, alors qu’il a maintenant marqué 10 buts en 2021, plus que quiconque dans la division.

Pogba a obtenu sa première passe décisive de la journée, trouvant Bruno Fernandes dans l’espace pour une frappe à longue distance qui a porté le score à 3-1 pour les hôtes.

Pogba a fait un début de classe mondiale cette saison

Fernandes a certainement marqué le meilleur but du match

Il a ensuite amélioré son premier effort, gardant habilement la possession autour de la surface de Newcastle avant de passer le ballon à Jesse Lingard pendant le virage, avec l’international anglais de curling à domicile.

Le Français a réussi 125 touches pendant le match, le plus grand nombre sur le terrain, avec une précision de passe de 92% et 23 passes dans le dernier tiers.

Auparavant, Pogba avait enregistré QUATRE passes décisives lors de la victoire 5-1 de son équipe contre Leeds, et il n’a pas encore lâché.

Le milieu de terrain a réussi 75 minutes lors de la victoire confortable de la première journée et a depuis joué chaque minute d’action pour United et la France, augmentant continuellement en importance pour les deux équipes.

Le patron de United, Ole Gunnar Solskjaer, a été interrogé sur les liens avec les gros dépensiers du PSG alors que la fenêtre de transfert d’été se terminait le mois dernier.

Solskjaer veut garder Pogba à Manchester

“Eh bien, ce sont des négociations avec les représentants de Paul et le club”, a déclaré Solskjaer.

“Pour moi et Paul, nous travaillons ensemble tous les jours ici et nous continuons à essayer de nous améliorer, d’améliorer l’équipe et de nous amuser.”

Si United ne parvient pas à s’entendre sur une prolongation de contrat avec Pogba dans les mois à venir, ils devront peut-être forcer une vente pendant la fenêtre de transfert de janvier, ou risquer de le perdre gratuitement l’été prochain.

Mais, sûrement, la présence de Ronaldo et la perspective de poursuivre leur nouveau partenariat pourraient suffire à le faire s’engager.

