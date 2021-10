Tendances tragiques de la mort de Brandon Lee, star de « The Crow », à la suite du tournage d’Alec Baldwin

La directrice de la photographie Halyna Hutchins est décédée et une autre personne a été blessée après qu’une arme à feu a été déchargée par Alec Baldwin sur le plateau de tournage de Rust au Nouveau-Mexique jeudi. L’incident n’a pas marqué le premier incident cinématographique – une enquête de l’Associated Press en 2016 a révélé qu’au moins 43 personnes sont décédées sur les plateaux de télévision et de cinéma américains depuis 1990 – ni le premier tournage accidentel sur le plateau, comme un incident similaire près de 30 ans avant la mort de Brandon Lee, le fils de la célèbre star des arts martiaux Bruce Lee.

Lee a été accidentellement abattu sur le tournage de The Crow, une adaptation de la bande dessinée du même nom, par un autre acteur qui a tiré avec un revolver mal préparé en 1993. L’incident a eu lieu en mars 1993, un mois après le tournage du film a commencé, alors que les acteurs et l’équipe tournaient une scène aux studios Carolco à Wilmington, en Caroline du Nord. La scène en question impliquait le personnage de Lee, Eric Draven, entrant dans son appartement. Pendant la scène, un autre acteur a tiré sur Lee à une distance de 15 à 20 pieds avec un revolver Smith & Wesson modèle 629 .44 Magnum, selon History.com. Lee a été touché à l’abdomen, la balle se logeant dans sa vrille. L’acteur, 28 ans, a été transporté d’urgence au centre médical régional de New Hanover à Wilmington, en Caroline du Nord, où il a succombé à ses blessures le 31 mars 1993.

Une enquête sur l’incident a révélé que le pistolet à hélice, qui était censé avoir été chargé d’ébauches, était en fait « » chargé de balles factices mal fabriquées « . cartouche et logée dans le pistolet. Il a été tiré avec le blanc sur Lee pendant le tournage. Le procureur de district a décidé de ne pas porter d’accusations contre Crowvision, la société de production qui a réalisé le film.

La mort tragique de Lee a été au centre des discussions entourant la tragédie de Rust. L’incident a eu lieu jeudi après-midi au Bonanza Creek Ranch dans le comté de Santa Fe, au Nouveau-Mexique, sur le tournage du film western après qu’un pistolet à hélice a été déchargé par Baldwin. L’incident a laissé Hutchins, 42 ans, mort et blessé le réalisateur Joel Souza, qui est depuis sorti de l’hôpital. L’incident fait l’objet d’une enquête.

Après la fusillade accidentelle, la famille de Lee a publié une déclaration via son compte Twitter officiel, partageant: « Nos pensées vont à la famille de Halyna Hutchins et à Joel Souza et à tous ceux qui sont impliqués dans l’incident sur « Rust ». Personne ne devrait jamais être tué. par une arme à feu sur un plateau de tournage. Point final. »