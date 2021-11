TenderCuts lance sa première campagne

La campagne multi-films mise sur l’humour pour communiquer les points forts de l’offre de la marque

TenderCuts, la start-up de la viande fraîche et des fruits de mer soutenue par Paragon Partners et NABventures, a récemment sorti une campagne multi-films. La campagne conçue par Lowe Lintas Bangalore se concentre sur les aspects fonctionnels et vise à renforcer la notoriété de la marque.

« Comprendre comment les consommateurs indiens évaluent la fraîcheur comme l’un des facteurs importants dans le choix de leurs viandes et fruits de mer a guidé nos offres et notre processus. Et cela a été notre succès. L’équipe de Lowe Lintas a fermement positionné notre marque dans l’espace et cette campagne vise à susciter la considération dans l’esprit de notre public cible », a déclaré Nishanth Chandran, fondateur et PDG de TenderCuts.

« La campagne est ancrée dans la recherche. C’est une version magnifique, légère et mémorable de nos USP de « fraîchement coupé après réception de votre commande » et de « coupez comme vous l’aimez ». Ceux-ci sont très importants pour nos clients. Vous l’aimerez et vous vous en souviendrez », a ajouté Aruna Jathar, directrice du marketing, TenderCuts, lors de la campagne.

La campagne multi-films mise sur l’humour pour communiquer les points forts de l’offre de la marque. Les films de la campagne se terminent par un appel à l’action clair qui vise à générer des visites pour leurs magasins hors ligne et à augmenter les commandes en ligne à partir de l’application TenderCuts, a déclaré la société dans un communiqué officiel.

« Quand nous avons entendu parler pour la première fois des services uniques de TenderCuts, nous avons immédiatement su que cela créerait une publicité intéressante et amusante. En tant que marque axée sur le plaisir du client, la tâche consistait à créer quelque chose qui lui tenait à cœur. « Coupez comme vous l’aimez » résume bien cela. Et les films célèbrent tous l’amour pour les TenderCuts, que ce soit le fait qu’ils soient omnicanaux ou qu’ils proposent la viande la plus fraîche d’origine locale. Ou même le fait qu’ils ont une si grande variété de coupes », a déclaré Puneet Kapoor, responsable régional de la création, Lowe Lintas.

