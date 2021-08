Tener WiFi en toda la casa solo cuesta 11 euros

in

Como decimos, hay muchos factores que pueden influir en que la señal del Wi-Fi sea inestable. Los espacios reducidos no tienen por qué ser más propicios para una señal de calidad, ya que las paredes, recovecos, pueden ser déterminantes para que la señal llegue más o menos potente a todas las estancias de la casa. Este Mi Router 4C de Xiaomi es la solution idéale para que la señal llegue a todos los rincones y además, ahora tiene un descuento que lo deja a precio de risa.

El Mi Router 4C ofrece un alto rendimiento y garantiza una señal excelente en toda la casa. Esto es así porque está equipado con cuatro antenas omnidireccionales de alto rendimiento que permiten una velocidad de red de hasta 300 Mbps. Las 4 antennes omnidireccionales externes, con una ganancia de señal de 5 dBi, mejoran eficazmente el efecto de la señal pour optimiser le rendu de la transmission. Además, las antenas pueden redireccionarse manualmente para intentar alcanzar picos mayores de señal, aunque es algo que debemos ir probando.

También integra un processeur MT7628N avec 16 Mo de ROM et 64 Mo de RAM. Esto hace posible la connexion de 64 dispositivos. Además, se puede realizar una supervision y gestión remota del router, ya qu’es compatible with the aplicación Mi WiFi. A través de la aplicación es posible bloquear algunos dispositivos sospechosos, establecer límites sobre el uso de Internet por parte de los niños. En sus ajustes, podremos elegir une configuration d’optimisation inteligente de Mi Router 4C pour disfrutar de une expérience más fluida al jugar, ver vídeos o navegar. Para disfrutar de una mejor experiencia en línea, también puede priorizar el ancho de banda de red para un único dispositivo.

Un precio para no pensarlo

De por sí, el precio de este Xiaomi Mi Router 4C es muy económico. Su precio oficial es de 19,99 euros, pero solo ahora lo encontramos en Amazon pour 11 euros. Estamos hablando de una rebaja de 9 euros, que en un producto de este precio, es lo mismo que decir que tiene un 45% de descuento. Por tanto, si estás buscando optimizar el internet de tu casa y no sabías como hacerlo, este producto puede ser la solución a tus problemas. Pas d’obstination, la oferta podría terminar en cualquier momento, por lo que os recomendamos que os deis prisa si valoráis esta compra con el real descuento. Como es habituel, los gastos de envío serán gratis para los clientses Prime de Amazon. El producto no es seleccionable para su pago a plazos al no alcanzar el precio mínimo para poder financiarlo.