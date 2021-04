Tenerife a battu le Real Sporting 1-0 et remporte les trois points

09/04/2021 à 23:05 CEST

le Ténérife a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté 1-0 contre lui Sportif ce vendredi dans le Heliodoro Rodríguez López. le Ténérife voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre le Logroñés par un score de 1-0. De la part de l’équipe visiteuse, le Sportif réel perdu par un résultat de 1-2 dans le duel précédent contre le CD Mirandés. Après le résultat obtenu, l’ensemble chicharrero est onzième, tandis que le Sportif il est cinquième à la fin du match.

Au cours de la première période, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué de buts, le résultat est donc resté 0-0 pendant les 45 premières minutes.

En seconde période est venu le but pour lui Ténérife, qui a lancé son tableau de bord grâce à un peu de Fran Sol à la 66e minute, mettant fin à la confrontation avec un résultat final de 1-0.

L’entraîneur de Gijón a donné son entrée à Carlos Carmona, Champs de Gaspar et Nikola Cumic remplacer Pablo Perez Rodriguez, Feu Javi et Nacho Mendez, tandis que du côté du Ténérife il a été remplacé Allemand Valera, Giovanni Zarfino, Alberto Jimenez, Intello et Sergio pour Alex Bermejo Escribano, Samuel Shashoua, Valentin Vada, Fran Sol et Javi alonso.

L’arbitre a montré cinq cartons jaunes. Les habitants en ont vu deux (Aitor Sanz et Image de balise Carlos Ruiz) et ceux de l’équipe visiteuse ont vu trois cartes, en particulier Marc brave, Champs de Gaspar et Pedro Diaz.

Avec cette défaite, après avoir terminé le match, le Sportif réel il se situait à la cinquième position du tableau avec 56 points, avec une position d’accès aux éliminatoires de promotion en Première Division. le Ténérife, quant à lui, a atteint la onzième place avec 44 points.

Les équipes continueront à jouer leurs matchs suivants en deuxième division: le Sportif réel tentera de revenir sur la voie de la victoire lors de son prochain duel contre lui Vrai Oviedo à la maison, tandis que le Ténérife jouera contre lui Carthagène à domicile.

Fiche techniqueTénérife:Dani Hernández, Shaquell Moore, Carlos Ruiz, Nikola Sipcic, Álex Muñoz, Samuel Shashoua (Giovanni Zarfino, min.71), Javi Alonso (Sergio, min.88), Aitor Sanz, Valentin Vada (Alberto Jiménez, min.82), Fran Sol (Nono, min 82) et Alex Bermejo Escribano (German Valera, min 71)Sportif réel:Diego Marino, Bogdan Milovanov, Marc Valiente, Borja López, Saúl García, Nacho Méndez (Nikola Cumic, min.89), Pedro Díaz, Javi Fuego (Gaspar Campos, min.80), Manu García, Pablo Pérez Rodriguez (Carlos Carmona, min.68) et Uros DjurdjevicStade:Heliodoro Rodríguez LópezButs:Fran Sol (1-0, min. 66)