Tenerife accueille le Real Sporting

08/04/2021 à 21:02 CEST

le Ténérife joue ce vendredi à 21h00 son trente-quatrième match de la deuxième division contre la Sportif dans le Heliodoro Rodríguez López.

le Ténérife il veut retrouver la victoire dans le match correspondant au trente-quatrième jour après avoir perdu son dernier match contre lui Logroñés par un score de 1-0. Depuis le début de la saison, les locaux ont remporté 11 des 32 matchs disputés à ce jour en deuxième division et cumulent un chiffre de 29 buts contre 29 en faveur.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Sportif réel a subi une défaite contre CD Mirandés dans le dernier match (1-2), il cherchera donc une victoire contre Ténérife pour définir le cours de la compétition. À ce jour, sur les 33 matchs que l’équipe a disputés en deuxième division, elle en a remporté 15 et compte 35 buts marqués contre 23 buts reçus.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Ténérife il a gagné huit fois, a été battu trois fois et a fait match nul cinq fois en 16 matchs disputés jusqu’à présent, ce qui montre qu’il perd des points dans son fief, donnant aux visiteurs l’espoir d’obtenir des résultats positifs. À la maison, le Sportif réel ils ont gagné six fois et fait match nul quatre fois en 16 matchs, ce qui signifie que les deux équipes doivent faire de leur mieux pour gagner.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Heliodoro Rodríguez LópezEn fait, les chiffres montrent 11 victoires, cinq défaites et quatre nuls en faveur de la Ténérife. La dernière fois que les deux équipes ont disputé cette compétition, c’était en octobre 2020 et le résultat a été un match nul (1-1).

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le tableau de classement de la deuxième division, nous pouvons voir qu’entre les Ténérife et le Sportif réel il y a une différence de 15 points. L’équipe de Luis Miguel Ramis Il entre dans le match en treizième position et avec 41 points avant le match. De leur côté, les visiteurs totalisent 56 points et occupent la cinquième position du championnat.