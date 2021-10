Ténérife ajoute trois points à son casier contre Huesca (1-2)

02/10/2021 à 18:05 CEST

Les Ténérife a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 1-2 contre lui Huesca ce samedi à L’Alcoraz. Les Huesca est venu au match avec un moral renforcé après avoir gagné à l’extérieur par un score de 0-2 à la Real Sociedad B. Pour sa part, Ténérife perdu par un résultat de 3-1 lors du match précédent contre le Almería. Après le match, l’équipe de Huesca est huitième à la fin du match, tandis que le Ténérife est quatrième.

La première partie du match a commencé de manière positive pour lui Huesca, qui en a profité pour ouvrir le score grâce au but de Joaquin Muñoz à la minute 31. Mais plus tard, l’équipe visiteuse à la minute 34 a réagi et a égalisé le match avec un but de Alexis, concluant la première mi-temps avec un 1-1 au tableau d’affichage.

En seconde période, la chance est venue pour le groupe chicharrero, qui a contourné la lumière avec un peu de Samuel Shashoua à 56 minutes, mettant ainsi fin à la confrontation avec un résultat final de 1-2.

Pendant le duel, des changements ont été apportés aux deux équipes. Les joueurs de la Huesca qui sont entrés dans le jeu étaient Florian Miguel, Pedro Mosquée, Aldolfo Gaich, Julio Alberto Buffarini et Enzo Lombardo remplacement Jean Charles, Kelechi Nwakali, Joaquin Muñoz, Andreï Ratiu et Dani Escriche, tandis que les changements dans le Ténérife Ils étaient Ruben dix, Victor Mollejo, Pablo Larrea, Nikola Sipcic et Sergio, qui est entré pour fournir Enric Gallego, Michel Herrero, Elady Zorrilla, Alexis et José Léon.

L’arbitre a réprimandé Kelechi Nwakali et Joaquin Muñoz par le Huesca déjà Ruben dix, Elady Zorrilla et Michel Herrero par l’équipe chicharrero.

Avec ce résultat, le Huesca reste avec 10 points et le Ténérife monte à 14 points.

Le lendemain le Huesca sera mesuré avec le Real Saragosse, tandis que l’ensemble chicharrero jouera son match contre le Amorebieta.

Fiche techniqueHuesca :Andrés Fernández, Andrei Ratiu (Julio Alberto Buffarini, min.83), Ignasi Miquel, Jorge Pulido, Marc Mateu, Joaquín Muñoz (Aldolfo Gaich, min.73), Kelechi Nwakali (Pedro Mosquera, min.46), Jaime Seoane, Juan Carlos (Florian Miguel, min.46), Isidro Pitta et Dani Escriche (Enzo Lombardo, min.83)Ténérife :Juan Soriano, Jeremy Mellot, José León (Sergio, min.88), Carlos Ruiz, Álex Muñoz, Samuel Shashoua, Aitor Sanz, Míchel Herrero (Víctor Mollejo, min.73), Elady Zorrilla (Pablo Larrea, min.73), Álex (Nikola Sipcic, min.88) et Enric Gallego (Ruben Diez, min.7)Stade:L’AlcorazButs:Joaquín Muñoz (1-0, min. 31), Álex (1-1, min. 34) et Samuel Shashoua (1-2, min. 56)