Ténérife B 4-2 Atlético Victory

25/04/2021 à 21:55 CEST

le Ténérife et le Athlétique Victoria a terminé leur participation à la première phase de la troisième division ce dimanche avec une victoire de la Ténérife B pour un score de 4-2. le Ténérife B Il est venu à la rencontre l’esprit fort après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Athlétique Tacoronte à la maison (1-2) et l’autre devant Buzanada à domicile (5-1) et avec une séquence de trois victoires consécutives dans la compétition. De la part de l’équipe visiteuse, le Athlétique Victoria perdu par un résultat de 0-1 lors du duel précédent contre le Courrier de livraison. Après le résultat obtenu, les locaux ont été placés à la cinquième place après la dispute du match, tandis que les visiteurs sont restés à la neuvième position à la fin du match.

Le match a commencé de manière favorable pour lui Ténérife B, qui a profité du jeu pour ouvrir le score grâce à un but de Adrian Llanos dans la minute 35. Plus tard, l’équipe locale a marqué, augmentant l’avantage grâce à un but de Titus en 40 minutes. Cependant, le Athlétique Victoria couper les différences au moyen d’un objectif de Sauvegarder à la limite de la fin, en 43, clôturant ainsi la première période avec un résultat de 2-1.

Dans la seconde mi-temps, la chance est venue pour l’équipe visiteuse, qui a mis les tables avec un autre objectif de Sauvegarder, réalisant ainsi un doublé à la 60e minute. Cependant, l’équipe de Santacrucero a commencé son score en établissant 3-2 avec un double but de Titus à la 83e minute. Ténérife B, qui a augmenté les distances mettant le 4-2 avec un objectif de Teto dans les dernières minutes du match, plus précisément en 97, concluant le match avec un score de 4-2 à la lumière.

le Ténérife occupait la cinquième position du tableau de classement avec 31 points, occupant une place d’accès à la deuxième phase de qualification à la phase finale pour la deuxième division RFEF, après le différend de ce match le dernier jour de la première phase de troisième division, en attendant il Athlétique Victoria il a été placé en neuvième position avec 22 points, en position d’accès à la Phase de Permanence en Troisième Division RFEF.

Fiche techniqueTénérife B:Alejandro, David, Ale Cruz, Diego, Thierno, Ivan, Eduardo, Dylan, Aythami, Tito et Adrián LlanosAthlétique Victoria:Ángel Díaz Abreu, Adrián Plaza, Dani Hernández, Iray, Rayco, Dani Muni, Montalván, Martin, Juanqui, Salva et BalduinoStade:Ville sportive de GenetoButs:Adrián Llanos (1-0, min.35), Tito (2-0, min.40), Salva (2-1, min.43), Salva (2-2, min.60), Tito (3-2 , min.83) et Teto (4-2, min.97)