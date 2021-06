Tenerife détruit Burgos et atteint sa première demi-finale

03/06/2021 à 22:49 CEST

.

Lenovo Tenerife est entré dans l’histoire ce jeudi en se qualifiant pour première fois pour une demi-finale de la Ligue ACB après avoir détruit San Pablo Burgos dans une seconde mi-temps dans laquelle il était bien supérieur, grâce à l’affichage de la base brésilienne Marcelinho Huertas (20 points, 3 rebonds, 9 passes et un PIR de 28) et le succès extérieur du Canadien Aaron Doonerkamp (68-92).

BUR

DIX

San Pablo Burgos

(26 + 15 + 11 + 16): Kravic (20), Benite (7), Rivero (5), Rabaseda (3) et Renfroe (9) – cinq de départ – Queeley (0), Salash (3), Barrera ( 0), McFadden (10), Sauvé (9), Sakho (2), Cuisinier (0).

Lenovo Ténérife

(23 + 12 + 31 + 26) : Fitipaldo (13), Huertas (20), Shermadini (11), Cavanaugh (6) et Doonerkamp (18) – cinq de départ – Yusta (0), Salin (3), Jenkins ( 8), Rodríguez (0), Sulejmanovic (6), López (2), Guerra (5).

Arbitres

Comte, Castillo et Baena. Sans éliminé

Incidents

Deuxième match correspondant aux quarts de finale des éliminatoires de la Ligue Endesa qui se sont déroulés au Coliseum Burgos devant 879 spectateurs.

Après une première mi-temps équilibrée, au cours de laquelle les locaux ont dominé le tableau d’affichage, bien qu’avec de courts avantages, le tableau a complètement changé après la pause, quand les insulaires sont sortis pour le match et ont marqué de toutes les positions, faisant beaucoup de dégâts avec ses triples à un adversaire éliminé qui a concédé un partiel contre 27-0 qui ne lui a laissé aucune option pour prolonger l’égalité.

Dejan Kravic avec 20 points et 23 crédits d’évaluation a été le clou du match de la part des Burgos, qui ont raté Ken Horton, gravement blessé, et ont terminé une belle saison avec cette défaite, au cours de laquelle ils ont atteint leurs objectifs et revalidé leur titre de Ligue des champions.

La première partie a commencé avec beaucoup de rythme au Colisée, qui a de nouveau été accueilli par le public 453 jours plus tard, avec un échange de paniers sans dominant clair, bien que l’apparition de Thad McFadden et ses deux triples d’affilée ont permis à Burgos d’avoir les premiers avantages. Pourtant, ceux de Txus Vidorreta ont bousculé les minutes pour terminer le premier quart-temps 26-23.

Duel de défenses

Les défenses dures ont été imposées dans le deuxième acte d’une plus grande dominance locale. San Pablo, contaminé par l’atmosphère de son public, avait une longueur d’avance et bénéficié d’un revenu proche de dix points, même s’il s’est reposé avec sept points d’avance (41-35, min 20).

Réaction après la pause

Après le passage dans les vestiaires, cet avantage s’est maintenu, mais petit à petit, Ténérife a reculé grâce à son efficacité au tir et à sa défense acharnée, qui ont ralenti les attaques de Burgos. Un partiel de 0-16, dans un black-out complet de Burgos ils ont devancé ceux de Txus Vidorreta qui a caressé les demi-finales des playoffs à dix minutes de la fin (52-66, min 30).

Doonerkamp, ​​avec six triplés, a été essentiel dans le décollage d’une équipe de Tenerife dans laquelle le vétéran Marcelinho Huertas a encore brillé un jour de plus, terminant meilleur buteur de son équipe et partageant le jeu entre ses coéquipiers. L’exposition de visite a laissé le jeu et la série vu pour la peine après un troisième trimestre qui s’est clôturé avec un 31-11 en faveur de Lenovo.

Ce partiel est resté ouvert dans un dernier quart également dominé par les visiteurs puisque San Pablo Burgos n’a toujours pas trouvé le moyen de briser la défense rivale et ce n’est qu’à partir du coup franc que les Burgos ont pu débloquer quelque chose, mais trop tard. ceux de Vidorreta étaient déjà classés pour les demi-finales, entérinant ainsi leur belle saison dans l’ACB.