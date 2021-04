Tenerife et Castellón se partagent les points après leur match nul 1-1

25/04/2021 à 23:07 CEST

le Ténérife et le Castellon lié à un lors de la réunion tenue ce dimanche dans le Heliodoro Rodríguez López. le Ténérife Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier match contre le Carthagène. De la part de l’équipe visiteuse, le Castellon a remporté son dernier match 1-0 à domicile dans la compétition contre Majorque. Après le score, l’équipe à domicile était en onzième position, tandis que le Castellon il est resté à la 16e place à la fin du match.

La première partie du match a commencé de manière favorable pour lui Ténérife, qui a ouvert le score avec un peu de Fran Sol. Après cela, la première période s’est terminée sur un résultat de 1-0.

La seconde mi-temps a commencé face à face pour lui Castellon, qui a obtenu l’égalité grâce à un but de Ruben dix quelques instants après la reprise du duel, plus précisément à la 49e minute, mettant ainsi fin à l’affrontement avec un résultat final de 1-1.

C’était un jeu avec plusieurs mouvements sur les bancs. le Castellon a donné accès à Josep Sene, Marc Mateu Oui Luis Gustavo pour René Krhin, Diaz Oui Juanto et par le Ténérife il a été remplacé Alberto Jimenez, Intello, Joselu Oui Manu Apeh pour Valentin Vada, Allemand Valera, Samuel Shashoua Oui Fran Sol.

Au cours des 90 minutes de jeu, sept cartes au total ont été vues. le Ténérife a dû faire face à la sanction de Fran Sol, Valentin Vada, Samuel Shashoua Oui Aitor Sanz avec un carton jaune et l’expulsion de Javi alonso avec un carton rouge, alors que les visiteurs ont subi la sanction de Rafa Galvez Oui Yann Bodiger.

Avec cette cravate, le Ténérife il a été placé à la onzième position du tableau avec 47 points. Pour sa part, Castellon avec ce point, il était en 16e position avec 40 points à la fin du match.

le Ténérife fera face le lendemain Girona et le Castellon jouera contre lui Logroñés.

Fiche techniqueTénérife:Dani Hernández, Shaquell Moore, Carlos Ruiz, Nikola Sipcic, Otar Kakabadze, Samuel Shashoua (Joselu, min.57), Aitor Sanz, Javi Alonso, German Valera (Nono, min.46), Fran Sol (Manu Apeh, min.71) ) et Valentin Vada (Alberto Jiménez, min.46)Castellón:Óscar Whalley, Adrian Lapena, Carlos Delgado, Rene Krhin (Josep Sene, min.46), Rafa Gálvez, Diaz (Marc Mateu, min.46), Yann Bodiger, Ruben Diez, Víctor Garcia Marin, Jorge Fernandez et Juanto (Luis Gustavo) , au minimum 68)Stade:Heliodoro Rodríguez LópezButs:Fran Sol (1-0, min.41) et Ruben Diez (1-1, min.49)