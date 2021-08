Tenerife et le Real Sporting ne trouvent pas le but et se partagent les points (0-0)

21/08/2021 à 21:32 CEST

Le match qui s’est déroulé ce samedi au Heliodoro Rodriguez Lopez et qui a affronté le Ténérife et à Sportif il s’est terminé par un nul sans but entre les deux prétendants. Les Ténérife est arrivé avec l’intention de remporter une nouvelle victoire après avoir remporté une victoire 1-2 contre le CF Fuenlabrada. Quant à l’équipe visiteuse, le Du vrai sportif est venu de battre 1-0 à domicile à Burgos lors du dernier match joué. Après le match, l’équipe chicharrero s’est classée en troisième position, tandis que le Sportif, quant à lui, est cinquième à l’issue de la rencontre.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué, le résultat est donc resté à 0-0 pendant les 45 premières minutes.

En deuxième mi-temps, les Ténérife et le Sportif ils ont pu remporter la victoire mais finalement, les points ont été répartis entre les deux équipes (0-0).

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Ténérife a donné accès à Intello, Etyan Gonzalez, Ruben dix, Alex Munoz et Shaquell Moore pour Alex Bermejo Escribano, Sergio, Image de balise Carlos Pomarès, Elady Zorrilla et Jérémy Mellot, Pendant ce temps, il Du vrai sportif a donné accès à Pedro Diaz, José Luis Rodriguez, Juan Berrocal et Pablo Perez Rodriguez pour Francisco Villalba, Aitor, Marc Valiente et Nacho Mendez.

Dans le match, l’arbitre a averti avec un carton jaune uniquement à l’équipe à domicile. Plus précisément, un carton jaune a été montré à Michel Herrero.

Avec ce résultat, le Ténérife et le Sportif ils restent à égalité avec quatre points chacun au classement.

L’équipe qui a joué le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le Le vrai Oviede, Pendant ce temps, il Du vrai sportif jouera contre lui CD Mirandés.

Fiche techniqueTénérife :Diego Marino, Guille Rosas, Jean-Sylvain Babin, Marc Valiente, Vasyl Kravets, Aitor, José Gragera, Nacho Méndez, Francisco Villalba, Gaspar Campos et Uros DjurdjevicDu vrai sportif :Juan Soriano, Jeremy Mellot, Nikola Sipcic, Carlos Ruiz, Carlos Pomares, Alex Bermejo Escribano, Míchel Herrero, Sergio, Samuel Shashoua, Elady Zorrilla et ÁlexStade:Heliodoro Rodriguez LopezButs:0-0