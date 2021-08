Tenerife gagne 1-2 dans le fief du CF Fuenlabrada

16/08/2021 à 00:00 CEST

Le Ténérife a pris un bon départ en deuxième division, grâce à une victoire à domicile du Fuenlabrada par 1-2 lors du match disputé dimanche dans le Stade Fernando Torres. Avec ce résultat, l’équipe chicharrero est troisième avec trois points à la fin du match et le CF Fuenlabrada dix-septième avec aucun point au casier après le duel.

La rencontre a commencé de manière positive pour lui Ténérife, qui en a profité pour ouvrir le score grâce au but de Alex Bermejo Escribano quelques minutes après le début du match, plus précisément à la minute 5, terminant ainsi la première mi-temps avec un 0-1 à la lumière.

Après la mi-temps est venu le but de l’équipe de Fuenlabreño, qui a égalisé le match grâce à un but de Alex Mula à la 67e minute. Cependant, l’équipe visiteuse a fait progresser son équipe grâce à un but de Alexis juste avant le coup de sifflet final, plus précisément dans le 90, concluant la confrontation avec un résultat de 1-2 au tableau d’affichage.

Au chapitre des changements, les footballeurs de la Fuenlabrada qui sont entrés dans le jeu étaient Image de balise Juanma Marrero, Zozulia romain, Jacques dago Oui Stéphane Buer remplacement Janus, Anderson Cordeiro, Aboubakary Kanté Oui Cristóbal, tandis que les changements dans le Ténérife Ils étaient Sergio, Etyan Gonzalez, Alexis Oui José Léon, qui est entré pour remplacer Aitor sanz, Alex Bermejo Escribano, Samuel Shashoua Oui Intello.

L’arbitre a réprimandé Pedro Léon par le Fuenlabrada déjà Aitor sanz Oui Nikola Sipcic par l’équipe chicharrero.

Au tour suivant, le deuxième de la deuxième division, le CF Fuenlabrada jouera son match contre lui Alcorcon à domicile. Pour sa part, Ténérife jouera à domicile son match contre lui Du vrai sportif.

Fiche techniqueCF Fuenlabrada :Juan Soriano, Jeremy Mellot, Nikola Sipcic, Carlos Ruiz, Carlos Pomares, Samuel Shashoua, Míchel Herrero, Aitor Sanz, Nono, Elady Zorrilla et Alex Bermejo EscribanoTénérife :Diego Altuve, Mikel Iribas, Ruben Pulido, Adrián Diéguez, Pol Valentín, Pedro León, Jano, Cristobal, Álex Mula, Aboubakary Kante et Anderson CordeiroStade:Stade Fernando TorresButs:Alex Bermejo Escribano (0-1, min. 5), Álex Mula (1-1, min. 67) et Álex (1-2, min. 90)