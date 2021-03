Tenerife reçoit Las Palmas

27/03/2021 à 21h30

Dimanche prochain à 21h30, se jouera le match de la trente et unième jour de la deuxième division, dans lequel nous verrons la dispute de la victoire Ténérife et à Palmiers dans le Heliodoro Rodríguez López.

Le Ténérife affronte le trente et unième jour du tournoi en voulant vaincre sa position après avoir fait match nul 1-1 contre le Malaga dans son dernier match. Depuis le début de la compétition, les locaux ont gagné dans 11 des 30 matchs disputés à ce jour en deuxième division, avec 28 buts pour et 27 contre.

Du côté des visiteurs, Les palmiers il a été battu par 1-2 dans le dernier match qu’il a joué contre le Girona, pour qu’un triomphe sur Ténérife Cela vous aiderait à améliorer votre bilan en compétition. Sur les 30 matchs qu’il a disputés cette saison en deuxième division, Les palmiers Il en a remporté 10 et ajoute un chiffre de 40 buts encaissés contre 31 en faveur.

Concernant les résultats à domicile, le Ténérife Il a un bilan de huit victoires, trois défaites et quatre nuls en 15 matchs disputés dans son stade, on ne pourra donc pas savoir quel sera son résultat dans ce match, mais il devra travailler dur pour gagner. Aux sorties, Les palmiers Il a gagné deux fois et perdu sept fois en 15 matchs jusqu’à présent, il devra donc s’efforcer de marquer des points lors de sa visite au stade. Ténérife pour essayer de casser les statistiques.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Heliodoro Rodríguez LópezEn fait, les chiffres montrent sept victoires, quatre défaites et cinq nuls en faveur de la Ténérife. De même, l’équipe visiteuse accumule deux matchs d’affilée sans perdre à l’extérieur contre Ténérife. Le dernier match auquel ils ont joué Ténérife et le Palmiers Dans cette compétition, elle a eu lieu en novembre 2020 et s’est terminée par un résultat 1-0 pour les visiteurs.

En analysant sa position dans le tableau de classement de la deuxième division, nous voyons que le Ténérife ils sont en avance sur l’équipe visiteuse avec un avantage d’un point. Les locaux viennent à la réunion en onzième position et avec 40 points dans le casier. Quant au rival, Les palmiers, est en douzième position avec 39 points.