Tenerife reçoit le Real Sporting dans son fief

20/08/2021 à 19h31 CEST

Samedi prochain à 19h30 se jouera le match de la deuxième journée de la deuxième division, qui affrontera les Ténérife et à Sportif dans le Heliodoro Rodriguez Lopez.

Le Ténérife vient avec impatience le deuxième jour après avoir remporté la victoire en tant que visiteur dans le Stade Fernando Torres par 1-2 devant CF Fuenlabrada, avec tant de Alex Bermejo Escribano et Alexis.

Pour sa part, Du vrai sportif vient de gagner 1-0 à domicile dans le Stade Renato Dall’ara, avec un objectif de Uros Djurdjevic contre Burgos lors de la dernière partie jouée, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le fief de la Ténérife.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Heliodoro Rodriguez Lopez, en fait, les chiffres montrent cinq défaites et quatre nuls en faveur de la Ténérife. A leur tour, les locaux sont ceux qui ont gagné le plus de fois dans leur stade contre les SportifEh bien, ils l’ont fait les deux dernières fois. Le dernier affrontement entre les Ténérife et le Sportif Cette compétition s’est jouée en avril 2021 et s’est terminée sur un score de 1-0 pour les locaux.

De plus, les deux équipes sont à égalité à trois points au classement de la deuxième division, le match peut donc être une bonne occasion de briser les tableaux. Le Ténérife est en quatrième position tandis que, pour sa part, le Du vrai sportif il est septième en attendant le prochain match.