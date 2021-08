Tenerife refroidit Fuenlabrada sous une chaleur intense

16/08/2021 à 01h23 CEST

Un but d’Álex Corredera dans l’addition a donné à Tenerife une victoire d’office ce dimanche à Fuenlabrada (1-2) comme l’aboutissement d’un duel dont le rythme C’était plus comme un match amical de pré-saison que celui d’un parti officiel.

ben c’est vrai que la température n’a pas aidé, qui, dans les dernières affres de la canicule qui a frappé la Communauté de Madrid ces derniers jours, a été confortablement au-dessus de trente degrés, malgré le jeu de la date à dix heures du soir.

C’est ainsi que les supporters, qui sont revenus dans les tribunes après plusieurs mois sans pouvoir le faire, se sont retrouvés deux équipes épaisses qui, pendant les quarante-cinq premières minutes, ont offert peu de spectacle.

Au moins, oui, il y avait un but. Bermejo a marqué après quatre minutes lors d’un tir à volonté sur le gardien après un échec défensif de Pulido, qui a été en retard pour dégager un ballon dans l’avant de la surface.

Petit plus intéressant hormis des actions isolées, une faute dangereuse exécutée par Pedro León que Soriano a arrêté confortablement et une erreur d’Altube sans conséquences.

Vu les circonstances, à la reprise la logique disait que le face à face ne pouvait que s’améliorer. Et même si parfois on perdait l’espoir qu’il en soit ainsi, Mula a réveillé le public avec un superbe but après un tir bas et serré de l’avant.

Même le combat, l’hôte a tenté de faire un pas en avant à la recherche de la victoire. Mais c’était faux parce que Au fur et à mesure que les minutes passaient, la lourdeur des jambes des joueurs augmentait et des inexactitudes étaient établies.

Ça sentait la cravate, mais avec le temps rempli Álex Corredera a sorti de sa manche un beau tir avec un fil qui a justifié l’entrée et a donné trois points précieux au sien.

Fiche technique

1 – Fuenlabrada : Altube ; Iribas, Pulido, Diéguez, Pol Valentin; Cristóbal (Buer, m.87), Jano (Juanma, m.57) ; Mula, Pedro León, Anderson (Zozulya, m.57); et Kanté (Dabo, m.87).

2 – Ténérife : Soriano ; Mellot, Sipcic, Carlos Ruiz, Pomarès ; Aitor Sanz (Sergio González, m.62), Michel; Nono (José León, m.95), Sashoua (Alexandre Corredera, m.77), Bermejo; et Elady (Ethyan, m.77).

Buts : 0-1, M.4 : Bermejo. 1-1, M.68 : Mule. 1-2, M.94 : lex Corredera.

Arbitre : Ais Reig (Comité Valencien). Il a réprimandé Aitor Sanz (m.19), Pedro León (m.35) et Sipcic (m.72).

Incidents : match correspondant à la première journée de LaLiga SmartBank disputé au stade Fernando Torres devant 2500 spectateurs. Dans les deux précédents, les fans ont pris le coup d’honneur en guise de remerciement pour le soutien des fans pendant les mois où ils n’ont pas pu être présents dans les tribunes. .