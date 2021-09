Ténérife s’impose 0-2 dans le fief du Real Valladolid

12/09/2021 à 18:01 CEST

Les Ténérife a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 0-2 contre lui Valladolid ce dimanche dans le José Zorrilla. Les Valladolid réel arrivé avec le désir de revenir sur le chemin de la victoire après avoir subi une défaite 3-0 lors du match précédent contre Burgos. Du côté de l’équipe visiteuse, le Ténérife Il venait de battre 2-0 dans son stade à la SD Ponferradina lors du dernier match joué. Avec ce bon résultat, l’ensemble chicharrero est deuxième, tandis que le Valladolid il est neuvième à la fin du match.

La première équipe à marquer a été la Ténérife, qui en a profité pour ouvrir le tableau d’affichage grâce à un but de Samuel Shashoua à la 11e minute. L’équipe visiteuse s’est de nouveau jointe, creusant l’écart pour porter le score à 0-2 grâce à un but contre son camp de Robert à la minute 29, concluant la première mi-temps avec le résultat de 0-2.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en seconde période, le match s’est donc terminé sur un score de 0-2.

Pendant le match, les deux entraîneurs ont utilisé tous leurs changements. Par le Valladolid ils sont entrés du banc Javi Sanchez, Sergio Léon, Hugo Vallejo, Anuar Mohamed Tuhami et Allvaro Aguado remplacement Jawad El Yamiq, Kiko Olivas, Villa Toni, Roque Mesa et Ruben Alcaraz, tandis que les changements par le Ténérife Ils étaient Ruben dix, Sergio, Manu apeh, Shaquell Moore et Pablo Larrea, qui est entré par Victor Mollejo, Samuel Shashoua, Jérémy Mellot, Enric Gallego et Alexis.

L’arbitre a décidé de mettre en garde huit joueurs. Du côté des locaux, le carton jaune est allé à Jawad El Yamiq, Oscar Plano et Javi Sanchez et par le Ténérife admonesté Samuel Shashoua, Michel Herrero, Enric Gallego, Félix alonso et Sergio.

Avec ce résultat, le Valladolid reste avec sept points et le Ténérife il monte à 11 points.

Le lendemain, l’équipe de Valladolid jouera à domicile contre le Gérone, Pendant ce temps, il Ténérife cherchera la victoire à domicile contre lui CD Mirandés.

Fiche techniqueValladolid réel :Roberto, Kiko Olivas (Sergio León, min.46), Jawad El Yamiq (Javi Sánchez, min.22), Diogo Queiros, Luis Pérez, Roque Mesa (Anuar Mohamed Tuhami, min.61), Rubén Alcaraz (Álvaro Aguado, min. .77), Lucas Olaza, Shon Weissman, Toni Villa (Hugo Vallejo, min.61) et Óscar PlanoTénérife :Juan Soriano, Jeremy Mellot (Manu Apeh, min.79), Nikola Sipcic, Carlos Ruiz, Álex Muñoz, Samuel Shashoua (Sergio, min.64), Míchel Herrero, Álex (Pablo Larrea, min.87), Víctor Mollejo (Ruben Diez, min.64), Enric Gallego (Shaquell Moore, min.79), Elady Zorrilla et Felix AlonsoStade:José ZorrillaButs:Samuel Shashoua (0-1, min. 11) et Roberto (0-2, min. 29)