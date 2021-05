“Tenet” sur HBO; 147e Derby du Kentucky ⋆ .

Pendant la crise des coronavirus, le Los Angeles Times apporte des modifications temporaires à nos sections d’impression. La grille de télévision aux heures de grande écoute est en pause dans la version imprimée, mais une version étendue est disponible dans votre journal électronique quotidien Times. Vous pouvez trouver un PDF imprimable en ligne sur latimes.com/whats-on-tv.

SÉRIES

Un jour sauvage «Jungles», la finale de la saison de cette série documentaire sur la nature, propose un voyage de 24 heures à travers les jungles du monde. 20 h BBC America

Espace final (N) 22h30 Cartoon Network

SPÉCIAUX

Frank Snowden, Épidémies et société Le professeur émérite de Yale, Frank Snowden, explique comment les épidémies infectieuses ont façonné la société, de la peste noire au COVID-19. 10h00 CSPAN2

Inspirer l’Amérique: la liste d’inspiration 2021 Cette nouvelle émission spéciale organisée par Savannah Guthrie, Lester Holt et Hoda Kotb présente des personnes qui ont eu un impact au cours d’une année exceptionnellement difficile. 20 h NBC

DES SPORTS

Premier League Soccer Brighton & Hove Albion contre Leeds United, 6 h 55 NBCSP; Chelsea contre Fulham, 9h30 NBC; Newcastle United contre Arsenal, 5 h 55 NBCSP

Softball universitaire L’Alabama visite la Géorgie, 10 h 00 ESPN2

Tour de golf de la PGA Championnat Valspar, troisième tour, 10 h de golf; Championnat Valspar, troisième tour, midi CBS

147e Derby du Kentucky (N) 11h30 NBC

Base-ball Les Indiens de Cleveland visitent les White Sox de Chicago, 13 h FS1; les Dodgers visitent les Milwaukee Brewers, 16 h SportsNetLA; les Anges visitent les Mariners de Seattle, 18 h KCOP

Basketball NBA Les Golden State Warriors visitent les Houston Rockets, 16h30 ESPN; les Denver Nuggets visitent les Clippers, 19 h BSW et ESPN

Hockey de la LNH Les rois visitent les canards, 19 h KDOC et BSSC

Mexique Primera Division Soccer Monterrey contre Mazatlán FC, 19 h FS1

TALK SHOWS

SAMEDI

Bonjour Amérique (N) 7h00 KABC

FILMS

Les Hauts de Hurlevent Pauvre mais sincère Heathcliff (Laurence Olivier) aime Cathy privilégiée (Merle Oberon) sur les Maures anglais du 19ème siècle, malgré le ressentiment de son frère (Hugh Williams) à son égard dans la version classique de 1939 du réalisateur William Wyler du roman d’Emily Brontë. 19 h TCM

Principe Le scénariste-réalisateur Christopher Nolan («Inception») a passé plus de cinq ans à travailler sur le scénario de ce thriller d’action de science-fiction 2020, qui suit un agent de la CIA (John David Washington) qui apprend à manipuler le temps, puis utilise cette capacité pour empêcher une attaque de forces futures déterminées à anéantir l’humanité actuelle. Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Michael Caine et Kenneth Branagh sont également à l’affiche. 20 h HBO

La vengeance livrée La célèbre obstétricienne Victoria Brooks (Olunike Adeliyi) commence à sentir que quelque chose ne va pas chez l’un de ses nouveaux étudiants résidents dans ce drame de 2021. Mary Antonini et Samantha Brown sont également à l’affiche. 20 h à vie

Le nid Situé dans les années 1980, le thriller psychologique 2020 du scénariste-réalisateur Sean Durkin met en vedette Jude Law et Carrie Coon dans le rôle d’un commerçant financier né en Angleterre et de sa femme américaine qui ont emménagé dans un vieux manoir de campagne en Angleterre dans les années 1980. Charlie Shotwell, Oona Roche et Anne Reid sont également à l’affiche. 21 h 00 Showtime

Apportez-le: pour le gagner (2007) 8 h E!

Vie de Pi (2012) 8h15 HBO

Le brillant (1980) 8h30 AMC

Diviser (2016) 8h30 FX

Venant en Amérique (1988) 9 h et 22 h 30 Paramount

Stand et livrer (1988) 9h25 Cinemax

Saint Maud (2019) 9h25 Epix

Qu’est-il arrivé à Baby Jane? (1962) 10 h TCM

Idlewild (2006) 11h10 Cinemax

Les veuves (2018) 11h30 FXX

Mon cousin Vinny (1992) Midi et 19h30 CMT

Les falaises blanches de Douvres (1944) 12h30 TCM

Harry Potter et la coupe de feu (2005) 13 h Syfy

Les jeux de la faim (2012) 13 h 15 Forme libre

Une jolie femme (1990) 13h30 et 19h Bravo

Kingsman: les services secrets (2014) 14 h FX

Le silence des agneaux (1991) 14 heures Showtime

Beetlejuice (1988) 15 et 22h30 CMT

Chaleur blanche (1949) 15 h TCM

Halloween (1978) 16 h AMC

Demoiselles d’honneur (2011) 16h et 21h37 Bravo

Terminator 2: le jour du jugement (1991) 16 et 23h30 IFC

Les arnaqueurs (2019) 16 h 00 Showtime

Harry Potter et l’Ordre du Phénix (2007) 16:29 Syfy

Hunger Games: L’Embrasement (2013) 16h30 Forme libre

Wonder Woman (2017) 16h45 TNT

Le magicien d’Oz (1939) 17 h TCM

Forrest Gump (1994) 17 h VH1

Le chevalier noir se lève (2012) 17 h 15 HBO

Vendredi (1995) 18 h PARI

Retour vers le futur (1985) 18 h Comedy Central

Star Trek II: La colère de Khan (1982) 18h05 Epix

En bonne compagnie (2004) 18h10 Cinemax

Livre de jeu Silver Linings (2012) 18 h 55 Heure du spectacle

Les Hauts de Hurlevent (1939) 19 h TCM

Harry Potter et le prince de sang mêlé (2009) 19h30 Syfy

Et puis il n’y en avait pas (1945) 20 h KVCR

Tornade (1996) 20 h AMC

Les Vengeurs (2012) 20h Epix

Tout droit sorti de Compton (2015) 20 h FX

Principe (2020) 20 h HBO

La vengeance livrée (2021) 20 h À vie

AI: Intelligence Artificielle (2001) 20 h Ovation

The Hunger Games: Mockingjay, partie 1 (2014) 20 h 05 Forme libre

Retour vers le futur partie II (1989) 20h30 Comedy Central

Casino (1995) 20h30 VH1

Faire la bonne chose (1989) 21 h Encore

Le nid (2020) 21 h 00 Showtime

L’année de la vie dangereuse (1982) 21 h TCM

Les Flying Deuces (1939) 21h45 KVCR

Les Goonies (1985) 22h30 AMC

The Hunger Games: Mockingjay, partie 2 (2015) 22h45 Forme libre

Retour vers le futur III (1990) 23 h Comedy Central

Le Yearling (1946) 23h15 TCM

