Tenez les généraux responsables cette fois 10z viral

par Ray McGovern, Anti-guerre :

Si, après les horreurs de cette semaine en Afghanistan, les généraux à 4 yeux étoilés responsables de cette marche de la folie de 20 ans ne sont pas tenus pour responsables, il y aura encore pire à venir. Aucun n’a été tenu pour responsable des catastrophes du Vietnam ou de l’Irak, et maintenant les généraux et amiraux prétendument intelligents 4 étoiles se préparent – ​​comprenez-le – à la guerre avec la Chine et la Russie.

Le « contrôle civil » de l’armée est une fiction lorsque les départements de la Défense et d’État sont dirigés par des politiciens en manche à air comme Robert Gates et Hillary Clinton, sans parler du président Barack Obama qui n’avait pas la colonne vertébrale pour tenir tête aux généraux politiques comme David Petraeus. C’était clair comme une cloche il y a 12 ans, lorsque le 24 mars 2009, Obama a annoncé son premier afflux de troupes en Afghanistan.

Il a affirmé que sa décision était le résultat d’un “examen minutieux de la politique” par les commandants militaires et les diplomates, les gouvernements afghan et pakistanais, l’OTAN et d’autres organisations internationales. Qu’il n’ait mentionné aucune contribution du renseignement dans cette décision clé pour une augmentation lente des troupes et des entraîneurs n’était pas un oubli. Il n’y a eu aucun apport de renseignement – ​​tout comme il n’y en avait pas eu avant la « déferlante » aveugle de troupes américaines en Irak en 2007, au cours de laquelle un millier de GI supplémentaires ont été tués.

Le général David Petraeus et le secrétaire à la Défense Robert Gates étaient en charge, et ils le savaient le mieux. Ils effectueraient leur propre examen des politiques, merci beaucoup. Et si le résultat signifiait une quatrième étoile automatique pour les généraux, qui s’en plaindra.

La pression sur Obama était si claire que lorsqu’il a annoncé sa décision d’envoyer des troupes en Afghanistan, j’ai écrit “Bienvenue au Vietnam, Monsieur le Président”.

“La route sera longue”, a prévenu Obama. Cette partie, il l’a bien compris; garanti par la stratégie adoptée.

Il semblait tout à fait normal que la fille de Barbara Tuchman, Jessica Tuchman Mathews, alors présidente de la Fondation Carnegie, se montre vaccinée contre le genre de « dissonance cognitive » contre laquelle sa mère historienne Barbara Tuchman a mis en garde dans son livre classique, The Marche de la folie : De Troie au Vietnam. Dans un rapport de Carnegie de janvier 2009 sur l’Afghanistan concluait : « La seule façon significative d’arrêter l’élan de l’insurrection est de commencer à retirer les troupes. La présence de troupes étrangères est l’élément le plus important à l’origine de la résurgence des talibans. »

De nombreux anciens du renseignement et de l’armée étaient également très sceptiques, mais le Congrès et les médias grand public sont restés éblouis par les médailles et les insignes de mérite de Petraeus et d’autres généraux, dont certains attendaient avec impatience une autre star et se taisaient. Un seul a eu le courage de s’exprimer. Il se trouvait qu’il s’agissait du plus haut commandant américain en Afghanistan, le général David McKiernan, qui, quelques mois auparavant, avait publiquement contredit son patron, le secrétaire à la Défense Gates, lorsque Gates avait commencé à évoquer la perspective d’un « afflux » de troupes en Afghanistan.

McKiernan a insisté publiquement sur le fait qu’aucune « augmentation » de forces à la irakienne ne mettrait fin au conflit en Afghanistan. “Le mot que je n’utilise pas pour l’Afghanistan est ‘surtension'”, a déclaré McKiernan, ajoutant que ce qui est requis est un “engagement soutenu” qui pourrait durer de nombreuses années et exigerait finalement une solution politique et non militaire.

Un argument avancé par Gates pour soutenir son optimisme déclaré nous a fait bâillonner les vétérans du renseignement – ​​du moins ceux qui se souviennent des États-Unis au Vietnam dans les années 1960, des Soviétiques en Afghanistan dans les années 1980 et d’autres contre-insurrections ratées.

« Les talibans ne détiennent aucune terre en Afghanistan et sont perdants à chaque fois qu’ils entrent en contact avec les forces de la coalition », a expliqué Gates. Ignorait-il que sa remarque faisait écho à celle faite par le colonel de l’armée américaine Harry Summers alors que la guerre du Vietnam approchait de son propre dénouement ?

En 1974, Summers a été envoyé à Hanoï pour tenter de résoudre le statut des Américains toujours portés disparus. À son homologue nord-vietnamien, le colonel Tu, Summers a commis l’erreur de se vanter : « Vous savez, vous ne nous avez jamais battus sur le champ de bataille ».

Le colonel Tu a répondu : « C’est peut-être le cas, mais ce n’est pas non plus pertinent ».

Les généraux d’Obama ressemblent de trop près aux officiers généraux sans cran qui n’ont jamais regardé de haut ce qui se passait réellement au Vietnam. Ceux qui se tenaient derrière Obama lors de la conférence de presse du 24 mars 2009 avaient assez d’intelligence – mais pas de courage – pour lui avoir dit : NON ; C’EST UNE MAUVAISE IDÉE, Monsieur le Président.

Cela n’aurait pas dû être trop à attendre. Malheureusement, après cette conférence de presse, il était facile de prédire : « Des gallons de sang seront probablement versés inutilement dans les montagnes et les vallées d’Afghanistan – probablement au cours de la prochaine décennie ou plus. Mais pas leur [4-star] du sang.”

Cela se reproduira, à moins que…

Cette fois, l’Afghanistan doit rendre des comptes. D’autant plus que généraux et amiraux, actifs et retraités, s’en vont à demi armés. Certains d’entre eux, comme l’amiral Charles Richards, chef du Commandement stratégique américain, disent que la guerre nucléaire est possible. Plus tôt cette année, Richard a écrit que les États-Unis doivent passer d’une hypothèse principale selon laquelle l’utilisation d’armes nucléaires est presque impossible à « l’emploi nucléaire est une possibilité très réelle ».

