Tenir à l’écart Crypto.com Coin malgré ses efforts de marketing brillants

Crypto.com Coin (CCC :CRO-USD) a de nouveau augmenté vendredi dernier, prouvant que novembre était une période charnière pour la crypto-monnaie. Le mois dernier a été une période de rupture pour le CRO après qu’il soit resté stable pendant pratiquement toute l’année. Eh bien, c’est relativement plat dans le monde en évolution rapide de la cryptographie. Son prix a triplé sur une période d’une semaine en février.

Source : Stanslavs / Shutterstock.com

Aussi impressionnant que soit ce saut, il n’a pas propulsé Crypto.com à l’attention nationale. Cependant, l’entreprise a atteint une telle notoriété après qu’une campagne de marketing et un effort de marque l’ont mis sous les projecteurs.

Cette nouvelle, ainsi que d’autres annonces plus récentes, méritent d’être comprises dès maintenant.

Un gros mois de novembre pour Crypto.com Coin

Crypto.com Coin est désormais un nom beaucoup plus connu après son annonce de changement de marque avec le futur Staples Center. Cela a propulsé son prix considérablement plus haut.

Mais même avant cette annonce de la mi-novembre, il était à la hausse. Début novembre, Crypto.com Coin a annoncé son lancement le Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE). Cela a commencé sa dernière série de gains phénoménaux. Les prix sont passés d’environ 21 cents à près de 40 cents rien que pour cette nouvelle.

Les utilisateurs souhaitent acheter et vendre des crypto-monnaies plus facilement. Cela conduit à une liquidité accrue, rendant ainsi la cryptographie moins risquée et augmentant la demande.

Il n’est donc pas surprenant que CRO ait augmenté dans l’actualité de la cotation de Coinbase. De plus, Crypto.com avait annoncé une campagne marketing de 100 millions de dollars dans les jours précédant la cotation de Coinbase.

Pour les personnes intéressées, cette vidéo est un excellent résumé de ces efforts et campagnes. Crypto.com se lance clairement dans une frénésie de dépenses destinée à lui apporter une notoriété. Il semble fonctionner et, par conséquent, son prix continue d’évoluer rapidement. Et aucune nouvelle n’a été plus importante que l’actualité du changement de marque du Staples Center.

Arène de Crypto.com

Les fans de la Asssociation nationale de Basketball (NBA) connaissent probablement le Staples Center. Il accueille les franchises Lakers et Clippers de la NBA ainsi que les Ligue nationale de hockey (LNH) Kings et les Association nationale de basket-ball féminin (WNBA) Étincelles.

L’arène a un riche héritage, servant plus récemment de terrain à domicile de la regrettée légende de la NBA Kobe Bryant. L’arène a accueilli de nombreuses performances mémorables, et les siennes sont particulièrement synonymes du Staples Center.

Mais à l’avenir, il sera connu sous le nom de Crypto.com Arena à partir du 25 décembre. Cela a catalysé un regain d’intérêt pour la plateforme d’échange de crypto-monnaie et de portefeuille en ligne.

Cet effort de marketing a incontestablement été un succès. Des millions d’yeux deviendront soudainement plus familiers avec le nom Crypto.com. Cela devrait à son tour légitimer à la fois l’entreprise et la crypto-monnaie plus largement. Mais ce n’est pas la seule chose dont les investisseurs potentiels doivent être conscients.

Crypto.Com Coin est techniquement solide, mais…

Il est sûr de dire que les problèmes de sécurité sont parmi les raisons pour lesquelles les investisseurs hésitent à établir des positions dans la crypto. Dans le cas du CRO, ces inquiétudes sont désormais moins préoccupantes. C’est parce qu’il a récemment atteint la conformité SOC (Service Organization Control) 2 à la suite d’un audit réalisé par Deloitte.

La certification SOC 2 est couramment appliquée dans le secteur financier traditionnel. Étant donné que Crypto.com a réussi cet audit, des investisseurs plus traditionnels devraient intervenir. Cette idée est une bonne explication de la raison pour laquelle la pièce a de nouveau augmenté. Il a maintenant dépassé le seuil des 90 centimes.

Crypto.com devient plus attrayant tout en Binance (CCC :BNB-USD) se débat après la centralisation en raison de la pression réglementaire. Le récent mouvement du premier a conduit certains à spéculer qu’il reprendrait une partie du manteau que Binance a perdu. C’est de la pure spéculation, mais en ces premiers jours de la cryptographie, l’argument peut avoir du mérite.

À mon avis, il est logique de jouer à Crypto.com à la légère en ce moment. Trop souvent, les investisseurs avides de crypto se lancent dans des pièces comme CRO seulement après qu’une série d’annonces les envoie vers le ciel. Ma préoccupation est que CRO semble être dans cette position maintenant. J’attendrais quelques semaines le temps que les choses s’arrangent.

À la date de publication, Alex Sirois n’avait (directement ou indirectement) aucune position dans les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Alex Sirois est un contributeur indépendant à InvestorPlace dont le style d’investissement personnel en actions est axé sur des sélections d’actions à long terme, d’achat et de conservation, qui créent de la richesse. Ayant travaillé dans plusieurs secteurs, du commerce électronique à la traduction en passant par l’éducation et utilisant son MBA de l’Université George Washington, il apporte un ensemble diversifié de compétences à travers lesquelles il filtre son écriture.