Tenir compte de SC sur l’achat de vax

Le gouvernement de l’Union a raté le bus en contractant de grandes fournitures, ce que les pays qui ont atteint une pénétration importante des vaccins ont fait, et en encourageant la recherche sur les vaccins comme les États-Unis.

Si la pénurie écrasante de vaccins n’a pas pu forcer le Centre à revoir certains aspects de sa stratégie vaccinale, les critiques de la Cour suprême lundi devraient le faire. Certes, les observations de la cour suprême sur le « vaccin gratuit pour tous » et la fin de la tarification différentielle des vaccins sont discutables. Comme ce journal l’a soutenu plus tôt, ceux qui peuvent payer devraient payer tandis que le gouvernement prend en charge la totalité des coûts pour les personnes économiquement vulnérables. Les plafonnements des prix sont une mauvaise idée car ils découragent sérieusement toutes sortes de participations du secteur privé.

Et la participation du secteur privé – des fabricants de vaccins aux hôpitaux – est cruciale car ni les fabricants de vaccins PSU ni le système de santé public en Inde n’ont la capacité, respectivement, de fabriquer la quantité de vaccins dont l’Inde a besoin et de les administrer. Cela dit, le Centre doit tenir compte de ce que le SC a dit sur les achats centraux.

Les observations pointues de la cour posent des questions déconcertantes pour le Centre. Au moment où le gouvernement finalisait la politique vaccinale l’année dernière, ses conseillers experts avaient demandé aux États de ne pas recourir à des achats séparés. Dans la phase III de la politique vaccinale, la responsabilité de l’achat de vaccins pour les 18-45 ans a été laissée aux États, même s’il est clair que la plupart n’en ont pas les moyens.

Dans ce contexte, le CS a bien fait de rappeler au Centre que l’Inde est une structure fédérale et que les États individuels ne peuvent pas être laissés pour compte ; il a déclaré que le Centre devrait se procurer les vaccins et les distribuer entre les États. Lundi, seulement 12,2 % de la population avait reçu au moins une injection, contre 50 % aux États-Unis et près de 60 % au Royaume-Uni. En tant que tel, il est difficile de voir comment le Centre pense que la population éligible pour les vaccinations serait vaccinée d’ici la fin de l’année à moins que les achats ne soient rationalisés, au lieu, comme l’a observé le SC, le « spectacle » des gouvernements municipaux et étatiques flottant appels d’offres.

Le gouvernement a peut-être parlé de 2,16 milliards de doses entre août et décembre, mais cela semble optimiste ; Le Serum Institute a déclaré qu’il ne pouvait atteindre 100 millions de doses par mois qu’en juillet, tandis que Bharat Biotech ne pouvait le faire qu’en septembre. Et, la production de Spoutnik-V ne décollera qu’en août ; 8 millions de doses de vaccin en provenance de Russie et 20 millions de doses d’AstraZeneca en provenance des États-Unis, suite aux efforts de diplomatie vaccinale de l’Inde, sont importantes, mais ne sont qu’une goutte d’eau dans l’océan.

De plus, nonobstant les appels d’offres des gouvernements des États/municipaux, au moins un fabricant de vaccins de premier plan a clairement indiqué qu’il traiterait avec le Centre seul. Les États, selon plusieurs reportages, ont approché ou envisagent de s’adresser au SC pour une orientation sur les achats centralisés. Le gouvernement de l’Union a raté le bus en contractant des fournitures importantes, ce que les pays qui ont atteint une pénétration importante des vaccins ont fait, et en encourageant la recherche sur les vaccins comme les États-Unis. Il doit immédiatement corriger le cap.

