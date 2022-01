Tenir compte des besoins lors du lancement des cours…

…mais n’en faites pas le seul facteur ; certains cours ne trouvent pas beaucoup de preneurs, mais sont néanmoins importants



Une lettre récente de l’UGC aux 45 universités centrales, appelant à une rationalisation des cours offerts en fonction de la demande, a suscité des protestations, entre autres, des syndicats d’enseignants. Mais la question appelle une évaluation plus circonspecte. Premièrement, étant donné l’explosion démographique de la jeunesse indienne et la nécessité de canaliser les ressources de l’État pour rendre les jeunes employables – dans un contexte de rapide évolution des perspectives de création d’emplois en raison de la croissance de l’automatisation – la rationalisation des cours signifierait qu’il y aurait plus à allouer aux cours qui répondent aux besoins de l’emploi. -les demandes du marché, un bon indicateur de la demande des étudiants. Une grande majorité des jeunes diplômés, comme l’ont indiqué certaines enquêtes récentes, ne correspondent pas aux normes d’employabilité envisagées par les employeurs, et les cours qui ne sont pas orientés vers l’amélioration de l’employabilité sont une préoccupation majeure. Des cours basés sur la demande diversifieraient également le corps professoral et encourageraient le perfectionnement des professeurs existants.

Cela dit, faut-il fermer les cours parce qu’ils ne voient pas assez de demande de la part des étudiants ? C’est un peu plus délicat à répondre. En l’espèce, l’UGC parle précisément de « départements qui ont été lancés… sans aucune évaluation du nombre d’étudiants intéressés par de tels cours ». Il souligne que le gouvernement de l’Union avait déjà fixé des normes pour le nombre de départements pouvant être ouverts dans les universités centrales en tenant compte du nombre d’étudiants attendus. Certains cours peuvent avoir une plus forte pression sur le marché que d’autres, mais une utilisation fructueuse de l’argent public serait sûrement mieux servie s’il soutenait un programme de BA Sanskrit, et non des programmes de jyotish (astrologie) ? Une déclaration du Democratic Teachers’ Front (DTF) de l’Université de Delhi soutient que la rationalisation des cours mettra en danger les départements de langue indienne ainsi que « certains départements de sciences sociales ». Comme le note l’association des enseignants, les décisions concernant les universitaires ne peuvent pas simplement être prises en fonction de la valeur marchande d’une discipline. Cela entraînerait une stagnation de la recherche dans ces départements, ce qui entraînerait une perte d’ajout de connaissances, comme c’est le cas avec les langues indiennes, annulant ainsi l’accent mis par la politique nationale d’éducation sur les langues et la diversité. Ce serait, sans aucun doute, une perte pour la richesse et la diversité épistémologiques de la nation. Un responsable anonyme de l’UGC, cité par The Indian Express, déclare que la crainte n’est pas fondée car la demande pour un enseignement des arts libéraux de haute qualité reste forte, et semble suggérer que le contenu de la lettre a plus à voir avec les cours récemment lancés. Malgré tout, avec l’explosion des industries naissantes, les universités subissent des pressions pour anticiper l’ouverture du marché du travail à un type de formation spécifique et, partant, la sensibilisation des étudiants. À titre de perspective, l’industrie de la biotechnologie en Inde a explosé au cours des deux dernières décennies, mais seulement après que les universités indiennes eurent produit un grand nombre de diplômés, de troisième cycle et de doctorats dans des cours pertinents, dont certains avaient initialement vu peu de candidats. Ainsi, pour les départements qui connaissent une faible demande, la qualité de la recherche entreprise au cours d’une année universitaire donnée serait une meilleure mesure que l’inscription lorsqu’il s’agit de décider de poursuivre ou non le cours.

L’autre question, plus vaste, est celle de l’autonomie des universités, à savoir si un UGC devrait détecter des termes à leur égard. L’ancien vice-président de NITI Aayog, Arvind Panagariya, cite l’exemple de la réglementation de l’enseignement supérieur au Royaume-Uni pour faire valoir que l’Inde devrait également accorder aux établissements d’enseignement supérieur une autonomie administrative et académique complète tout en continuant à fournir des financements. Cela signifierait qu’il incomberait à l’université de déterminer la demande d’un cours et, par conséquent, de décider de le poursuivre/de l’interrompre en raison de la demande ou malgré cela serait certainement une réforme souhaitable.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.