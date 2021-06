Tenir la clé ⋆ 10z viral

Les dynamiques compliquées font de grandes histoires.

Superman & Lois Saison 1 Episode 8 était une autre sortie solide pour ce drame de super-héros de première année.

Les parallèles entre les deux itérations différentes de la Terre s’avèrent avoir un effet beaucoup plus important sur les personnages qu’auparavant.

La pauvre Lois essayait de garder sa famille unie tout en essayant simultanément de guérir de tout ce qui s’était passé dans le passé.

La révélation que Lois a fait une fausse couche à Natalie m’a pris par surprise, en grande partie parce que nous n’avons été présentés à Natalie que dans Superman & Lois Saison 1 Episode 7.

Si, pour une raison quelconque, Natalie parvient sur Terre, Clark et Lois sont ensemble, cela modifiera considérablement la dynamique de la famille Kent.

Jonathan était déjà ouvert à l’idée d’avoir une sœur, mais pouvez-vous imaginer comment cela se déroulerait pour le reste de la famille ?

L’émission aborde ici des sujets lourds, et bien que l’expérience de mort imminente de Jonathan était prévisible, elle a contribué à donner un coup de pied au récit dans une direction différente.

Lois s’en prenant à son fils était le vrai choc ici, mais son nez pour ses réponses a presque mis fin à sa vie.

Il a survécu par la peau de ses dents, et il y avait cette chance que Clark ne soit pas arrivé à temps pour le sauver. Vous ne laissez rien au hasard dans ce monde, et Jonathan aurait dû réfléchir à deux fois avant d’enquêter seul sur le camping-car.

La lutte de Jonathan pour s’intégrer après avoir appris les capacités de son père et de son frère a été l’un des moments forts de la série, mais il a appris une leçon cruciale avec le camping-car.

Il a tellement renoncé à garder le nom de famille Kent hors de la bouche des autres familles, mais à un moment donné, il doit prendre des décisions qui l’aideront également.

Lois : Tu es fou ? Vous n’allez pas fouiner autour d’un type du fourgon du meurtre d’un autre monde.

Jonathan : Je pensais que c’était sûr plus tôt.

Clark : Jonathan, rien n’est comme il y paraît avec ce genre de trucs.

Lois : J’ai dit que j’y retournerais avec toi. Mais qu’est-ce que tu avais en tête?

Jonathan : Je pensais juste regarder autour de moi.

Lois : Sans moi ? Jonathan, qu’est-ce que tu faisais vraiment là-dedans ?

Jonathan : Maman, même moi je savais à quel point tu étais bouleversée plus tôt par ce que nous avons vu là-dedans, et puis ce truc de marteau fou qu’il a fait, j’ai pensé que peut-être je pourrais y aller et je pourrais chercher.

Clark : Woah, attends, tu cherchais des armes ?

Jonathan : Papa, toi et Jordan êtes essentiellement des armes. Je suis le seul dans cette maison qui est complètement désarmé.

Clark : Jonathan, ta mère et moi allons te protéger.

Jonathan : Vraiment.

Clark : Oui.

Jonathan : Parce que j’étais à une seconde d’être mort, et maman ne pouvait rien faire, et toi, tu n’es même presque pas arrivé à temps.

Lois : Jonathan, regarde-moi. Regarde moi. Je t’ai laissé venir avec moi parce que je te faisais confiance, j’avais confiance que tu étais suffisamment responsable pour savoir à quel point tout cela est dangereux.

Jonathan : Alors maintenant tu ne me fais plus confiance ?

Clark : D’accord, calmons-nous.

Lois : Tu savais qu’il y avait un risque, je sais que tu le savais, et pourtant tu es entré quand même. Seul, derrière mon dos pour trouver des armes. Tu as failli mourir. Pas parce que vous n’étiez pas armé, parce que vous étiez imprudent. Stupide. Et si tu étais mort, la seule personne qui aurait été à blâmer, c’est toi-même.