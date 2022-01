Tenir le coup : le digital dépense peu impacté par les freins du Covid

Les dirigeants de l’industrie des paiements ont déclaré que même si la flambée des infections à Covid n’a peut-être pas été un frein à la consommation jusqu’à présent, il est possible que des restrictions plus strictes nuisent aux dépenses.

Les dépenses en biens et services se sont légèrement affaiblies au cours de la première semaine de janvier au milieu d’une nouvelle vague d’infections à coronavirus et du resserrement de certaines restrictions de mobilité par les États et les autorités locales.

Selon les données publiées par la Reserve Bank of India (RBI), la valeur des transactions numériques effectuées via les différents canaux exploités par la RBI et la National Payments Corporation of India (NPCI) s’élevait à Rs 23,13 lakh crore du 1er au 5 janvier, légèrement inférieur que Rs 23,7 lakh crore valeur des transactions au cours des cinq premiers jours de décembre 2021. Sur une base annuelle (en glissement annuel), la valeur des transactions en janvier 2022 était supérieure à la Rs 20,03 lakh crore valeur des dépenses observées en janvier 2021.

Les dépenses n’ont pas trop souffert, et le fait que les gens soient maintenant vaccinés fait une différence, a déclaré un cadre supérieur d’une société de paiement. «Nous devrons regarder comment les choses se dérouleront à partir d’ici au cas où il y aurait des blocages. Avec l’essor des services de livraison, il n’y aura probablement pas beaucoup de problème dans les centres urbains. Dans les centres de niveau 2 et 3, il pourrait y avoir un impact », a-t-il déclaré.

Les transactions effectuées via l’interface de paiement unifiée (UPI) sont restées parmi les modes de paiement des consommateurs les plus populaires, dépassant Rs 1,5 lakh crore en valeur de transaction au cours de la première semaine de janvier.

Les experts disent qu’une partie de la raison pour laquelle les transactions numériques ont résisté est que les consommateurs sont désormais plus habitués à effectuer des paiements numériques, compte tenu de l’expérience des deux dernières années. Akash Sinha, co-fondateur et PDG de Cashfree Payments, a déclaré que bien que le passage aux paiements numériques ne soit pas nouveau, il a connu une augmentation constante au cours des deux dernières années.

« Au milieu de Covid-19, l’Inde abritait le plus grand nombre de transactions en ligne en temps réel en 2020 devant des pays comme la Chine et les États-Unis », a déclaré Sinha, ajoutant : « La bonne partie est que le changement dans les habitudes de paiement semble être plus permanent, car les paiements numériques ont poursuivi le même rythme de croissance en 2021 par rapport à 2020. »

