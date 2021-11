Tenir: les républicains du New Jersey disent que les élections au poste de gouverneur ne sont pas encore terminées

Les républicains du New Jersey soutiennent que les élections au poste de gouverneur de 2021 ne sont pas terminées.

L’Associated Press a appelé la course pour le gouverneur sortant Phil Murphy, un démocrate, contre le challenger républicain et ancien membre de l’Assemblée Jack Ciattarelli.

Mais les républicains demandent instamment que tous les bulletins de vote soient comptés avant de dire que l’élection est réglée. Un porte-parole de Ciattarelli n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de The Center Square.

Alors que les républicains disent que la course du gouverneur n’est pas encore réglée, ils ont revendiqué la victoire dans d’autres courses.

Les républicains se disent prêts à remporter au moins six sièges à la législature de l’État.

« Les électeurs ont rejeté le virage à gauche pris par les démocrates du New Jersey et Phil Murphy au cours des quatre dernières années », a déclaré le député Ned Thomson, R-Monmouth, dans un communiqué.

« Ils ne veulent pas de politiciens qui dictent le programme de leur perchoir politique. Ils ne veulent pas d’un gouvernement d’État incapable de fournir des services de base tout en augmentant continuellement les impôts et les dépenses. Ils veulent la liberté et nous sommes là pour la leur donner.

Dans peut-être la course la plus surprenante, un nouveau venu politique, le républicain Edward Durr, a battu le président du Sénat Steve Sweeney, D-Gloucester. « Ed Durr a choqué le New Jersey et le pays lors du dernier bouleversement politique de cette semaine.

Son élection est à la fois un référendum sur l’agenda extrême de Biden et Murphy et un sceau d’approbation sur le bon sens et les politiques gagnantes des républicains », a déclaré la porte-parole du RNC, Rachel Lee, dans un communiqué.

