Tenisca prend les trois points contre Tenerife B (0-2)

25/03/2021 à 10h36 CET

Le Tenisca a joué et gagné 0-2 en tant que visiteur le match de mercredi dernier dans le Ville sportive de Geneto. Le Ténérife B Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Güímar loin de chez soi (0-2) et l’autre devant Athlétique Victoria à la maison (1-4). De la part de l’équipe visiteuse, le Tenisca il a gagné lors de ses deux derniers matches de la compétition contre lui Courrier de livraison dans son stade et le CD Atlético Paso dans son fief, 2-1 et 1-0 respectivement et a eu une séquence de quatre victoires consécutives. Après le résultat obtenu, l’équipe de Santacrucero est sixième à la fin du match, tandis que le Tenisca continue en tant que chef de la première phase de la troisième division.

Le jeu a commencé d’une manière favorable pour lui Tenisca, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Orlando à la minute 19, terminant la première période avec un 0-1 dans la lumière.

Dans la seconde mi-temps, la chance est venue pour l’équipe visiteuse, qui a augmenté sa distance au moyen d’un but de Dani à 67 minutes, mettant ainsi fin à la confrontation avec un résultat final de 0-2.

Avec 23 points, le Tenisca maintient le leadership de la première phase de la troisième division, occupant une place d’accès à la deuxième phase pour la deuxième division RFEF en fin de partie, tandis que le Ténérife B il a été placé à la sixième place avec 17 points, en position d’accès à la deuxième phase de qualification à la phase finale pour la deuxième division RFEF.

Le lendemain, l’équipe de Mazinho fera face à CD Atlético Paso, Pendant ce temps, il Tenisca de José Juan Almeida sera mesuré par rapport à Sainte Ursule.

Fiche techniqueTénérife B:Mendez, David, Pulido, Jaiteh, Alejandro, Eduardo, Thierno, Chrisney, Alonso, Dylan et Ethyan G.Tenisca:Jorge Garate, Omar, Anthony (Medina, min.40), Orlando, Gil, Dani, Jorge Gómez, Lopez, Chema, Rodriguez et Ale RiveroStade:Ville sportive de GenetoButs:Orlando (0-1, min.19) et Dani (0-2, min.67)