Tenisca remporte une victoire serrée à domicile contre San Fernando (2-1)

27/05/2021 à 00:26 CEST

le Tennisca a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté 2-1 contre lui San Fernando ce mercredi dans le Vierge de Las Nieves. le Tennisca est venu à la rencontre avec un moral renforcé après avoir gagné à domicile par un score de 4-2 à Boulangerie polie. Concernant l’équipe visiteuse, le San Fernando perdu par un résultat de 3-2 lors du match précédent contre le CD Atlético Paso. Après le résultat obtenu, l’équipe de Santacrucero est troisième, tandis que le San Fernando est deuxième à la fin du duel.

La première moitié du duel a commencé de manière imbattable pour lui San Fernando, qui a inauguré le lumineux à travers un peu de Aitor Brito peu de temps après le début du match, en particulier à la minute 4. Cependant, l’équipe de Santa Cruz à la minute 22 a réussi l’égalisation grâce à un but de Ale Rivero. Après cela, la première période s’est terminée sur un résultat de 1-1.

La seconde moitié de l’affrontement a bien démarré pour l’équipe locale, qui a braqué les projecteurs avec un but de Chema à 55 minutes, terminant ainsi le match avec un score final de 2-1.

Dans le duel, l’arbitre a averti avec deux cartons jaunes uniquement à l’équipe locale. Plus précisément, un carton jaune a été montré à Ale Rivero Oui Lopez.

Pour le moment, le Tennisca reste avec 39 points et le San Fernando avec 36 points.

Le lendemain, l’équipe de José Juan Almeida fera face à San Fernando, Pendant ce temps, il San Fernando de Tino Deniz sera mesuré contre lui Tennisca.

Fiche techniqueTenisca:Jorge Garate, Omar, Orlando, Cárdenes, Fran Gil, Agoney, Dani (Rodriguez, min 64), Lopez, Chema (Anthony, min 78), Ale Rivero et Nelson (Guayre, min 71)San Fernando:Javier Choolani, Andrés, Azael, Stephane, Israël, Ruymán, Javier Navarro, Aitor Brito, David Ramírez, Aythami Betancort et ChocoStade:Vierge de Las NievesButs:Aitor Brito (0-1, min.4), Ale Rivero (1-1, min.22) et Chema (2-1, min.55)