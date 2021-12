Tennessee à Pittsburgh Prediction, aperçu du match

Tennessee à Pittsburgh prédiction, aperçu du jeu, comment regarder: dimanche 19 décembre

Tennessee à Pittsburgh Comment regarder

Date : dimanche 19 décembre

Temps de jeu : 1:00 HE

Lieu : Heinz Field, Pittsburgh, Pennsylvanie

Comment regarder : CBS

Record : Tennessee (9-4), Pittsburgh (6-6-1)

Tennessee à Pittsburgh avant-première du match

Pourquoi le Tennessee va gagner

La défense contre la course du Tennessee devrait se charger contre Najee Harris et le match au sol de Pittsburgh, et de bonnes choses ne se produisent pas lorsque Ben Roethlisberger doit passer.

Les Titans ont eu des difficultés offensives, mais ils ont réussi à contenir le grand match de course de la Nouvelle-Angleterre avec un peu plus de 100 verges – c’était la seule fois au cours des huit derniers matchs que le D a autorisé plus de 100.

Roethlisberger a été formidable lors de la tentative de retour contre le Minnesota, et les chantiers ont été là, mais la cohérence de l’offensive ne se manifeste que lorsque cette attaque au sol fonctionne.

Les Steelers ont la deuxième pire attaque au sol de la NFL.

Pourquoi Pittsburgh va gagner

Oui, Roethlisberger a été un peu meilleur qu’on ne le croit.

Il pourrait avoir besoin de lancer les gros lancers, et il n’a plus la rapidité du pied dans la poche, mais il ne lance pas de choix et malgré tous les cris, il est bon pour bien plus de 200 mètres par match quand il est capable de monter. le champ.

Il devrait être capable de produire contre une défense Titan qui avait fière allure contre les Jacksonvilles et les Houstons du monde, mais n’a rien de spécial contre les meilleures équipes.

La vraie clé pour les Steelers, cependant, est le côté défensif. Il doit résister à un jeu de course qui trouve toujours des moyens de faire avancer les choses sans Derrick Henry.

Qu’est-ce qui va se passer

Les Titans ont arrêté de retourner le ballon – après l’avoir fait neuf fois contre Houston et la Nouvelle-Angleterre – et tout s’est très bien passé lors de la victoire contre les Jaguars.

C’est l’heure du désespoir pour les Steelers à domicile. Non, les gros jeux de terrain ne seront pas là pour Roethlisberger, mais l’offensive fera juste assez pour que les choses avancent.

L’offensive Titan va caler trop souvent. Le jeu de passes ne fonctionnera pas quand il le faudra.

Tennessee à Pittsburgh Prédiction, Ligne

Pittsburgh 23, Tennessee 20

Ligne : Pittsburgh -1, départ : 43

ATS Confiance sur 5: 2.5

Évaluation à voir absolument : 3,5

