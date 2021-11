Brittney Spencer

*Dimanche soir (11.21), Brittney Spencer a effectué une « interprétation émouvante » (Billboard) de la Doyen Dillon écrit « Tennessee Whiskey » au Temple de la renommée et musée de la musique country, qui a honoré Dillon.

Gagnant une ovation debout dirigée par Dillon lui-même, Spencer a été précédé par Kenny Chesney et suivi d’un spectacle de Détroit de George. Elle a épaté la foule, et Hall of Famer Brenda Lee a même crié « Rentrons tous à la maison. J’abandonne. J’arrête! »

Ci-dessous, via Instagram, une vidéo iPhone tournée par la foule juste pour entendre à quel point elle sonnait incroyable. Comme vous l’entendrez/voir, home gurl est en train de le tuer !

Spencer est prévue pour une nouvelle musique en 2022. Sa tournée principale « In A Perfect World » débutera à New York le 2 décembre et comprendra des arrêts à Philly, DC, Nashville, Baltimore et plus encore.