Tennille Read parle du pragmatisme de Megan sur SurrealEstate et Workin’ Moms’ Wacky World – 10z viral

L’actrice canadienne Tennille Read a joué un rôle juteux et amusant dans Workin’ Moms et a joué l’une des sorcières originales de Merriwick, Patience, dans Good Witch.

Maintenant, elle fait partie de l’ensemble d’acteurs talentueux de Syfy’s SurrealEstate, où elle incarne Megan, une femme qui a hérité d’une propriété stigmatisée, qui, à son tour, l’a amenée dans l’orbite de Luke Roman.

Nous avons eu la chance de discuter avec Tennille, et elle a parlé de travailler avec les talentueuses dames de Workin’ Moms et à quel point elle était ravie de décrocher son rôle sur SurrealEstate.

L’une des premières choses que j’ai dû demander était des informations sur son nom. Effectivement, ses parents ont choisi le nom unique du groupe populaire des années 70, The Captain and Tennille. Mais ça va mieux.

« Ils ont vraiment aimé le nom. Oui, ils pensaient que c’était vraiment unique et que ce serait un bon ajustement. Et puis ils ont fini par nommer mon chien, notre golden retriever, Captain, en quelque sorte pour conclure l’affaire », a expliqué Tennille.

Avec un nom comme ça, elle était destinée à être dans les arts. Workin’ Moms est l’émission qui l’a mise sous le feu des projecteurs aux États-Unis, et elle s’est beaucoup amusée à travailler avec ces femmes talentueuses.

Tennille a déclaré: «Ils sont un groupe d’individus super talentueux et intelligents. J’ai eu tellement de chance d’entrer à la fin de la saison deux, et mon personnage est resté jusqu’à la saison cinq. Et c’était juste un plaisir de pouvoir explorer une histoire comme celle de Bianca, mais aussi d’être simplement immergé dans leur monde, leur monde loufoque et loufoque.

Cette aventure farfelue l’avait bien préparée à se lancer dans l’aventure surnaturelle de SurrealEstate, pour laquelle elle a auditionné en juillet 2020 avec une auto-cassette à cause de COVID.

« Je n’ai eu aucune nouvelle du casting ou de mes agents pendant près d’un mois. Alors quand j’en ai entendu parler, j’étais aux anges. J’avais adoré le script quand je l’ai lu pour l’audition. Je pensais que c’était vraiment quelque chose de nouveau que je n’avais jamais vu auparavant, avec juste ce qu’il faut d’humour et de peur. C’était donc passionnant d’accepter cette offre et de pouvoir tourner une si belle émission. »

Et bien que Tennille ait eu une très brève apparition sur Schitt’s Creek, elle n’avait pas eu le plaisir de rencontrer et de travailler avec Sarah Levy ou Tim Rozon pendant le tournage, donc cela n’a joué aucun rôle dans son obtention du rôle.

Elle a enfin eu l’opportunité de rencontrer Sarah et Tim sur le SurrealEstate. Tenille a déclaré: «Ils sont adorables parce que ce sont des gens tellement ancrés et réels. Ils sont extrêmement talentueux, mais ce ne sont que des gens très modestes, avec lesquels j’ai trouvé agréable et rafraîchissant de travailler et avec lesquels il est facile de se connecter.

«Et ils ont tous les deux plongé dans le spectacle. Je pense que Tim sortait de Wynonna Earp quelques jours seulement avant de s’envoler pour Terre-Neuve, et il vient de prendre ce personnage et de lui donner vie et a aidé à donner vie à ce monde surnaturel, avec des fantômes et des démons, et des choses qui devaient être triées . Mais quand même, c’était super. »

Tennille aime vraiment le pragmatisme de Megan et à quel point elle est si logique à propos des choses. « C’est un super personnage à jouer dans ce monde, où tout le monde parle toujours de fantômes, de paranormal et d’entités. Et pour elle, venant d’un milieu scientifique, elle cherche toujours à savoir quelle est la vérité de tout cela parce qu’elle ne croit pas aux fantômes.

«Donc, elle a un conflit amusant à jouer, que je peux jouer, qui lui permet toujours de se laisser prendre par les frayeurs et les fantasmagoriques. Mais finalement, elle est très ancrée dans des faits empiriques. Et j’aime cette dynamique.

Après SurrealEstate Saison 1 Episode 8, il semble qu’elle va devoir devenir un peu moins pragmatique. Ce n’est pas tous les jours que la tête tourne à 360 degrés sur son cou, après tout.

Tennille rit. « C’est un peu alarmant. Et je suppose qu’elle a guéri très rapidement parce que je ne pense pas que mon cou serait capable de le faire. Je pense que c’est un moment révélateur pour elle, bien sûr, où jusqu’à ce moment-là, elle suivait ce type de travail que fait Luke.

«Et je pense qu’en fin de compte, elle essaie de donner un sens à cela. Je pense que cet épisode, elle rencontre ce genre de précipice, faute de meilleurs mots, comme un moment où il faut vraiment prendre du recul. Je pense que c’est un tournant pour elle, où elle se rend compte qu’elle s’est peut-être autorisée à aller trop loin dans le terrier du lapin.

C’est une pensée effrayante pour l’histoire dans son ensemble, car la relation de Megan avec Luke est fondamentale à ce stade. Ils ont une connexion merveilleuse et affectueuse et ont le goût de plaisanter.

Tennille a vraiment aimé la façon dont leur relation s’est déroulée. «Je pensais que c’était vraiment bien écrit. Et je pense que toute la situation de la maison Donovan est une toile de fond tellement intéressante pour leur relation.

Ils ont en quelque sorte cette cour pendant un petit moment, puis ils passent d’une relation agent immobilier et client à une relation plus romantique. Mais la maison continue d’être un conflit et un peu un obstacle pour eux parce que le fantôme de sa mère est toujours dans cette maison. Et Megan existe juste dedans.

Bien sûr, lorsque vous parlez avec Tennille pour donner vie à Megan, vous devez vous demander pourquoi Megan vit-elle toujours dans cette maison ? Elle a obtenu une réponse pragmatique du showrunner George Olson que si elle déménageait, il n’y aurait plus d’histoire.

Tennille a pris sur elle de justifier pourquoi Megan est toujours dans cette maison bien au-delà de la réalité imposée par l’histoire. «Pour elle, il s’agit un peu de dire que ce qui est hors de vue est hors de l’esprit.

« Parce que techniquement, quand ils ont scellé le portail de la cave, cela a fait un changement pour elle. Elle ne voyait plus ou n’entendait plus de choses. En ce qui la concerne, c’est un endroit sûr pour elle.

«Elle comprend que pour Luke, quelque chose d’autre pourrait persister qui l’affecte et le hante. Mais à ce stade, elle est un peu détachée de ces hantises. Elle a donc créé une sorte de réalité acceptable pour exister dans cet espace.

«Elle veut toujours s’en sortir. Ne vous méprenez pas. Et elle adorerait vendre cette maison en un clin d’œil. Mais jusqu’à ce qu’elle puisse emménager dans une nouvelle maison et la vendre, elle l’oublie et est forte et courageuse face à toute la situation.

Un autre développement de “Baba O’Reilly” est arrivé à la fin de l’heure quand, peur des sauts et tout, nous avons vu que sa maison regorge d’esprits, et ils pourraient se lasser de l’interférence.

Tennille a déclaré: “Cette bande est quelque chose qu’elle pourra ignorer s’ils le lui montrent. Je pense que oui. Sûr. Cela accélérera son départ et son urgence de trouver un nouveau logement et d’obtenir Luke, de lui avoir une nouvelle liste de projections qui pourraient satisfaire sa recherche de maison, c’est sûr.

Inutile de dire que le schnizzle est sur le point de frapper le fan pour Megan, et Tennille a hâte que les fans voient comment cela se passe.

Elle a entendu des rumeurs selon lesquelles une décision sera prise sur l’avenir de SurrealEstate au moment où la saison 1 de SurrealEstate se terminera. Elle a quand même une bonne nouvelle.

« J’ai entendu des commentaires très positifs sur l’amélioration des cotes, ce qui a été formidable. Et aussi sur Twitter, il y a eu une base de fans croissante qui a été la meilleure pour répondre aux épisodes de la série.

« Chaque vendredi, nous organisons une session de tweet en direct, et c’est tellement amusant d’entendre ce que [the fans are] réagir à. Cela nous donne l’espoir qu’une deuxième saison pourrait très bien se dérouler.

On croise les doigts !

SurrealEstate est diffusé le vendredi soir à 10/9c uniquement sur Syfy !

