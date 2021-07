Tennis à Tokyo 2020 – Djokovic, à la recherche du Golden Slam

22/07/2021

Le numéro un du tennis mondial, le Serbe Novak Djokovic, fera ses débuts aux JO de Tokyo contre le bolivien Hugo dellien, 139e au classement ATP, et pourrait se retrouver en route vers la finale avec le Russe Andreï Roublev, septième tête de série, en quarts de finale et avec l’Allemande Alexandre Zverev, cinquième favori, en demi-finale.

Djokovic a remporté les trois premiers tournois du Grand Chelem cette saison, l’Australie, Roland Garros et Wimbledon, donc s’il remporte l’or à Tokyo puis à l’US Open, il deviendrait le premier homme à recevoir l’appel.

De son côté de la table, selon le tirage au sort effectué aujourd’hui à Tokyo, figurent également les Espagnols Alejandro Davidovich (16 ans), qui fera ses débuts face au Portugais Pedro Sousa et rencontrerait le Serbe au troisième tour ; et Roberto Carballés, qui ouvrira la compétition contre le Géorgien Nikoloz Basilashvili et ne rencontrera Djokovic qu’après une hypothétique demi-finale. Le Polonais Hubert Hurkacz, septième tête de série et demi-finaliste du dernier Wimbledon, pourrait également jouer en demi-finale avec Djokovic.

Le deuxième tête de série, le Russe Daniil Medvedev, débutera contre le Kazakh Alexander Bublik et en route vers la finale il pourrait se retrouver en quarts de finale avec l’Espagnol Pablo Carreño, sixième tête de série et qui fera ses débuts contre l’Américain Tennys Sandgren. Stefanos Tsitsipas, troisième tête de série grecque, débutera contre l’Allemand Philip Kohlschreiber et serait le rival de Medvedev en demi-finale. L’Argentin Diego Schwartzman (8) est également tombé dans cette moitié de tableau, avec le Péruvien Diego Varillas comme premier rival ; l’Espagnol Pablo Andújar, avec Ugo Humbert comme premier adversaire ; et double champion olympique (2012 et 2016) Andy Murray. Le Britannique, actuellement à la 104e place de l’ATP mais de retour sur le circuit après son calvaire de blessures, débutera le tournoi olympique contre le Canadien Félix Auger-Aliassime (9), qui compte dans son équipe technique l’Espagnol Toni Nadal, oncle et ancien entraîneur de Rafael Nadal, qui ne joue pas à Tokyo.

Le tournoi débutera le 24 sur les pistes rapides du parc Ariake dans la capitale japonaise.