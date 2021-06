Tennis DFS DraftKings Picks pour Majorque et Bad Homburg .

La saison sur gazon se poursuit dans les circuits WTA et ATP et DraftKings a mis en place une liste de 20 matchs avec de nombreuses options de tennis DFS à parcourir. Nous sommes maintenant dans la troisième semaine complète de jeu sur gazon, donc les choses semblent un peu plus durables et peut-être même prévisibles. Pour nous aider avec cette prévisibilité, j’utiliserai les projections de pointe d’Awesemo ainsi que les données d’historique de surface, les métriques de correspondance et la forme récente. Entrons dans quelques choix pour le lundi 21 juin.

DraftKings Tennis DFS Choix pour 2021 | le 21 juin

Angélique Kerber (10 700 $)

Adversaire : Ekaterina Yashina

Cotes : -2500

Ce n’est jamais excitant de saisir le joueur le plus cher du plateau, mais sur une grande ardoise avec beaucoup d’options et de bouleversements susceptibles de se produire, cela peut être tout simplement nécessaire. Angélique Kerber L’année dernière, elle avait l’air un peu comme si elle commençait à perdre son jeu, mais je pense que nous pouvons tous comprendre pourquoi la plupart des athlètes n’étaient pas en pleine forme en 2020. Pour sa carrière, l’Allemande Kerber a apprécié l’herbe plus que toute autre surface en termes de pourcentage de victoires allant de 73 à 29, y compris un titre à Wimbledon en 2018. Son adversaire est Ekaterina Yasina que nous connaissons très peu en tant que joueur classé 476e de la WTA avec une seule victoire en carrière sur la surface gazonnée.

Il n’y a que deux joueurs sur l’ensemble de l’ardoise avec un meilleur ELO sur gazon et personne avec une meilleure chance de balayer son adversaire. Avec son prix et le jeu incohérent de l’année dernière, je pense que nous pouvons nous attendre à un score DFS de tennis monstre avec, espérons-le, une propriété inférieure.

Casper Ruud (8 700 $)

Adversaire : Gilles Simon

Cotes : -2500

L’un des meilleurs jeunes talents de l’ATP se cache dans le milieu de gamme à Casper Ruud contre Gilles Simon. Le joueur de 22 ans acquiert sa première expérience sur gazon depuis 2019, donc les cotes et les prix sont quelque peu justifiés, mais il est absolument à un autre niveau en termes de jeu global. Sa probabilité de gagner Elo est d’un peu plus de 53% sur l’herbe, mais si nous nous étendons à toutes les surfaces, il passe à un gagnant probable de près de 80% avec un avantage sur tous les plans.

Simon a été en chute libre en 2021 avec une fiche de 2-12 WL (0-2 sur Grass) tenant son propre service à un taux pathétique de 60%. Le manque d’expérience de Ruud sur la surface sera combattu avec son jeu supérieur et 86% de service cette année. À ce prix, il serait mon choix pour le meilleur rapport qualité-prix de n’importe quel favori sur l’ardoise.

Piscine bouleversée :

Lukas Klein, Roberto Carballes Baena, Guido Pella, Yoshi Nishioka

